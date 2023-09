Irrtum oder Wahrheit: Bei Gewitter Stecker raus und Duschen verboten?

Von: Anna Heyers

Rund um das Thema Gewitter gibt es zahlreiche Binsenweisheiten, oft von Generationen überliefert. Doch darf man wirklich nicht duschen, wenn es blitzt?

Gewitter sind faszinierende Naturphänomene, die oft mit beeindruckenden Blitzen und lautem Donner einhergehen. Während sie von Weitem betrachtet spektakulär sind, können sie in direkter Nähe gefährlich werden. Besonders in einem Haus oder einer Wohnung ist es wichtig, angemessene Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um sich vor den potenziellen Risiken eines Gewitters zu schützen (welche Versicherungen bei Gewitterschäden zahlen).

Stecker ziehen – oder doch nicht?

Eine weitverbreitete Annahme ist, dass man während eines Gewitters alle elektronischen Geräte aus der Steckdose ziehen sollte. Dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich, solange Ihre Wohnung ordnungsgemäß geerdet ist, wie häufig bei Neubauten der Fall. Aber: Gerade bei älteren Gebäuden oder fragwürdiger Elektrik ist es besser, empfindliche Geräte wie Computer oder Fernseher auszustecken, um diese vor Überspannungen zu schützen.

Das Energieversorgungsunternehmen Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) schreibt auf seiner Homepage: „In einem Haus ist Technik auf kleinstem Raum platziert, daher hat diese Blitz-Energie leichtes Spiel – vor allem, wenn Computer, Telefonanlagen, HiFi- oder TV-Geräte auch noch miteinander verbunden sind. Gegen diese sogenannten Überspannungsschäden gibt es spezielle Schutzgeräte, die verhindern, dass gefährliche Überspannungen über Strom-, Daten- und andere Leitungen ins Gebäude gelangen und damit elektrische Geräte beschädigen.“ Die Energie-Experten raten dazu, auf Nummer sicher zu gehen: „Als zusätzlichen Schutz empfiehlt es sich, den Stecker des Elektrogerätes aus der Steckdose zu ziehen, da dann die Energie des Blitzes nicht in das Gerät eindringen und es zerstören kann.“

Duschen und Baden: besser verzichten?

Es mag zwar verlockend sein, sich in einem entspannenden Bad oder einer erfrischenden Dusche während eines Gewitters zu verwöhnen, aber dies birgt ein gewisses Risiko. Wasser leitet Elektrizität, und falls ein Blitz in Ihr Gebäude einschlägt und die Leitungen beeinflusst, könnten Sie einem erhöhten Risiko für einen Stromschlag ausgesetzt sein. Auch hier kommt es zwar darauf an, ob das Haus geerdet ist (Neubau) oder nicht. Aus Sicherheitsgründen ist es ratsam, während eines Gewitters auf Duschen und Baden zu verzichten.

Während eines Gewitters zu telefonieren ist ungefährlich, oder?

Heutzutage sind Festnetztelefone selten geworden. Vor allem die, bei denen der Hörer mit dem Gerät an sich verbunden ist (Schnurtelefon). Mobiltelefone haben hier die frühere Version längst ersetzt. Und das ist auch gut so, besonders bei Gewitter. Denn das Telefonieren mit einem kabelgebundenen Festnetztelefon galt früher durchaus als riskant, da die Verkabelung die elektrische Energie leiten konnte. Laut Chip.de wäre ein Stromschlag „allerdings sehr schwach, ungefährlich.“

Den Router sollte man jedoch, ganz wie andere Elektrogeräte, bei Gewitter vom Strom nehmen und nicht über das Gerät weiter im Internet surfen. „Denn Blitze können durch Telefon- und Internetleitung oder durch Antennenkabel eindringen und so Computer, Telefon und Fernseher zerstören“ schreibt die R+V Versicherung und rät deshalb, „die Geräte bei Gewitter grundsätzlich von allen Leitungen zu trennen oder einen speziellen Überspannungsschutz einzubauen.“

Fenster und Rollläden geschlossen halten

Ein Irrglaube besagt, dass das Öffnen von Fenstern und Türen während eines Gewitters den Druckausgleich erleichtert und Schäden durch Blitzschläge verhindert. Die Südwestpresse (SWP) schreibt hier, dass man Fenster nicht unbedingt schließen muss. Aber auch, dass es gerade bei starken Gewittern sicherer sei. So würde beispielsweise verhindert, dass Fenster auf Kipp durch Windstöße beschädigt werden.

Bei Außenjalousien gilt laut SWP nur ganz oder gar nicht: „Es macht Sinn, während eines Sturms die Rollläden zu schließen. Allerdings müssen sie komplett geschlossen werden – oder man lässt die Rollläden dann besser doch ganz offen. Das rät Prof. Norbert Gebbeken, Statiker und Präsident der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau.“ Dieser bestätigt laut Artikel, dass halb geöffnete Rollläden keine Option seien: „Da sonst der Wind zwischen die nur halb geschlossenen Läden und das Fenster dringt und den Rollladen aus der Führung drückt.“

