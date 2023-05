Frühjahrsputz: 5 Stellen müssen Sie nur einmal im Jahr reinigen

Von: Andrea Stettner

Beim Frühjahrsputz geht es den schmutzigen Ecken an den Kragen. Jetzt ist eine gute Gelegenheit, die Stellen zu putzen, die nur einmal im Jahr gereinigt werden müssen.

Wenn im Frühling die Sonne wieder lacht, kommen die schmutzigen Stellen im Haus erst so richtig zum Vorschein. Also ran an den Frühjahrsputz! Jetzt ist auch eine gute Gelegenheit, sich um die Stellen zu kümmern, die das Jahr über eher wenig Beachtung finden.

Frühjahrsputz: Was muss jährlich gereinigt werden?

Während dreckige Böden, die Toilette oder fettige Dunstabzugshauben bei den meisten regelmäßig auf dem Putzplan stehen, brauchen andere Stellen in der Wohnung weniger Zuwendung. Hier reichte es, einmal im Jahr den Putzlappen zu schwingen oder die Waschmaschine anzuwerfen:

Der Kleiderschrank sollte einmal im Jahr ausgemistet und heraus gewischt werden. © Shotshop/Imago

Gardinen und Vorhänge waschen: Auf Gardinen und Vorhängen sammeln sich das ganze Jahr über Staub, Pollen und andere Verschmutzungen. Einmal im Jahr sollten sie deshalb vorsichtig in der Waschmaschine gewaschen oder in die Reinigung gegeben werden. Allergiker warten am besten den Pollenflug ab. Hinter Möbel putzen: Auch hinter Schränken, Sideboards oder Regalen sammelt sich mit der Zeit einiges an Staub. Schwere Möbelstücke sollten jedoch zumindest einmal im Jahr von der Wand gerückt werden, um dahinter gründlich sauberzumachen. Teppich reinigen: Nur saugen reicht auf Dauer nicht aus, um Teppiche sauber zu halten. Deshalb sollten die Textilien einmal im Jahr, spätestens aber nach drei Jahren, professionell gereinigt werden. Den gereinigten Teppich am besten um 180 Grad drehen, damit er sich gleichmäßig abnutzt. Einzelne Flecken behandeln Sie zwischendurch mit Hausmitteln wie Backpulver oder Essig. Holzmöbel polieren: Damit Holzmöbel noch lange schön und gepflegt bleiben, sollten sie einmal im Jahr mit einer Holzpolitur behandelt werden. Kleiderschrank ausmisten und wischen: Wer kennt es nicht: Mit der Zeit sammeln sich viel zu viele Klamotten und anderer Krempel im Kleiderschrank an. Einmal im Jahr empfiehlt es sich deshalb, den Schrank ordentlich auszumisten und zu eng gewordene oder kaputte Kleidung auszusortieren. Bei der Gelegenheit können Sie auch gleich den Schrank feucht auswischen und anschließend wieder ordentlich einräumen.

Auch die Fensterscheiben sehen nach einem langen Winter oft unansehnlich aus. Zum Glück helfen Hausmittel dabei, den Fenstern wieder neuen Glanz zu verleihen – ganz ohne Schlieren.