Karotten ernten und gleich wieder aussäen – mit der Sorte Chantenay möglich

Von: Joana Lück

Die Sorte Chantenay wächst besonders schnell. (Symbolbild) © Diana Miller/Imago

Chantenay-Karotten sind bislang eher unbekannt. Da sie schnell wachsen und man sie nicht schälen muss, wird dies bald der Vergangenheit angehören.

München – Lecker, knackig und gesund: Möhren sind nicht nur bei Kindern äußerst beliebt. Auch Gesundheitsbewusste schätzen das Gemüse aus der Familie der Doldenblütler aufgrund des hohen Beta-Carotin-Gehaltes. Eine mittelgroße Rübe schafft es auf etwa 15 Milligramm, welches vom Körper in Vitamin A umgewandelt werden kann.

Die Sorte Chantenay sieht nicht nur putzig aus, sie wächst auch besonders schnell, wie 24garten.de weiß.

Schnell wachsendes Gemüse ist in Zeiten von Inflation und Lieferengpässen im Garten gerne gesehen. Chantenay-Karotten gehören zu den ursprünglichen Möhrensorten und sind etwas kleiner als andere Karotten. Zudem erkennt man sie an ihrer schmal zulaufenden Spitze sowie der dünnen Schale in einer leuchtenden Orange. Wer die Sorte Anfang März ausgesät hat, der kann jetzt fleißig ernten.