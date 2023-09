Keine Ameisen mehr im Rasen: Mit fünf Tipps werden Sie die Krabbeltiere los

Von: Anne Tessin, Katharina Winter

Übernimmt ein Ameisenstaat langsam aber sicher Ihren Garten und macht auch vor Ihrem Rasen nicht Halt? Effektives und nachhaltiges Ameisen-Management ist einfacher, als Sie denken.

Ameisen im Garten können durchaus von Nutzen sein: Sie tragen dazu bei, dass verendete Tiere nicht liegenbleiben. Zudem unterstützen sie bei der Abwehr von Krankheiten und Keimen auf den Pflanzen, indem sie beispielsweise Schadpilze wie Mehltau verzehren. Allerdings können sich Ameisen schnell vermehren und bevorzugen es, ihre Nester unter sonnenbeschienenen Terrassen oder im liebevoll gepflegten Rasen anzulegen. Hier können sie rasch zur Last fallen. Insbesondere im Gras sind Ameisen für viele Gartenbesitzer störend: An heißen Tagen bringen die kleinen Kriechtiere ihre Puppen aus den Nestern nach oben und legen sie in die Sonne. Wie werden Sie die Ameisen also los, am besten ohne Gift, aber trotzdem nachhaltig?

Tipp 1: Wasser vertreibt Ameisen im Rasen

Sollten Ameisen Ihren Rasen besiedeln, gibt es eine einfache Methode, um sie zu vertreiben: Halten Sie die Grünfläche konstant feucht. Ameisen benötigen für ihre Brut einen trockenen Untergrund. Bei dauerhafter Feuchtigkeit suchen sie nach einem alternativen Ort zum Nisten. Ein Rasensprenger ist ideal, um Ihre Rasenfläche gleichmäßig zu befeuchten. Es ist generell ratsam, für den eigenen Garten Regenwasser zu sammeln und für die Bewässerung zu nutzen. Auf diese Weise betreiben Sie nachhaltige Gartenarbeit und sparen gleichzeitig Geld.

Tipp 2: Ameisen mit unangenehmen Düften vertreiben

Ameisen sind empfindlich gegenüber Gerüchen und es existieren bestimmte Aromen, die sie überhaupt nicht leiden können. Ein paar Beispiele dafür sind:

kräftig duftende Kräuter wie Thymian, Zimt oder Majoran

aromatischer Tee wie Pfefferminztee

Zitronenschalen oder Zitrusöl

Bringen Sie diese Aromen entlang eines Ameisenpfades oder an einem Ameisenhaufen aus, werden Sie die kleinen Krabbler damit verscheuchen. Gleichfalls wirksam ist das Ausstreuen von Kreidepulver oder Gartenkalk. Ein selbstgemachter Mix aus schalem Bier und Honig treibt Ameisen ebenfalls in die Flucht.

Tipp 3: Ameisen beim Umzug helfen

Eine weitere Option wäre, die Ameisenkolonie zu verlegen. Dies kann wie folgt gelingen: Befüllen Sie ein Tongefäß mit Holzwolle und platzieren Sie es mit der Öffnung nach unten in der Nähe des Ameisenbaus. Der optimale Zeitpunkt hierfür ist ein sonniger Tag nach einem Regenguss. Dann heißt es abwarten und beobachten. Nach einer Weile fangen die Ameisen an, ihre Puppen in das neue Heim zu transportieren – sie verlegen ihr Nest. Der Umzug ist vollzogen, sobald auch die Ameisenkönigin im neuen Domizil eingetroffen ist. Anschließend heben Sie das Tongefäß mit einer Schaufel auf und bringen es an einen neuen Ort. Dieser sollte mindestens 30 Meter vom alten Bau entfernt liegen, um zu verhindern, dass die Ameisen in ihren alten Bau zurückkehren.

Ein Anblick, der Hobbygärtner nervös macht: Ein Ameisennest im Rasen. © xmarcorubinox/Imago

Tipp 4: Ameisennester schon vor ihrer Entstehung verhindern

Bereits bei der Gestaltung Ihrer Terrasse oder Gartenwege sollten Sie Ameisen mitdenken. Ameisen fühlen sich von Pflastersand und offenen Fugen zwischen den Pflastersteinen magisch angezogen. Verwenden Sie daher Basaltsplitt als Basis für Ihre Pflastersteine und versiegeln Sie die Fugen mit einem speziellen Kunstharz-Mörtel. Dieser lässt Niederschlagswasser passieren, verhindert aber die Ansiedlung von Ameisen oder das Wachstum von Unkraut. Ein Klebeband auf den Steinen kann ebenfalls die Ameisenbewegung einschränken.

Tipp 5: Nur im Notfall: Ameisen im Rasen mit chemischen Mitteln bekämpfen

Haben Sie bereits alle natürlichen Methoden und Hausmittel versucht, aber die Ameisen in Ihrem Garten bleiben hartnäckig? Als ultimative Option könnten Sie chemische Produkte in Betracht ziehen. Fressköder eliminieren Ameisen – stellen jedoch auch eine Gefahr für Menschen und Haustiere dar. Dies trifft ebenso auf Sprüh- und Spritzmittel zu, die gegen Ameisen eingesetzt werden. Daher sollten Sie sorgfältig abwägen, wie sehr die Ameisen Sie belästigen, bevor Sie zu chemischen Lösungen greifen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung überarbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Anne Tessin sorgfältig überprüft.