Kellerfenster zu – sonst droht Schimmel

Von: Ulrike Hanninger

Die hohe Luftfeuchtigkeit im Sommer begünstigt die Entstehung von Schimmel im Keller. Das sollte man beim Lüften unbedingt berücksichtigen.

Die Luft in Kellerräumen ist von Haus aus eher feucht. Lüften ist nur bedingt die Lösung, da Frischluft von außen je nach Wetterlage und Jahreszeit zusätzliche Feuchtigkeit mit sich bringen kann. Vor allem während der Sommermonate kommt es daher häufig zu Schimmel. Um dies zu vermeiden, rät br.de bei Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad Celsius die Fenster im Keller tagsüber geschlossen zu halten.

Warum droht im Sommer Schimmel, wenn man bei offenem Kellerfenster lüftet?

Im Sommer hält man die Kellerfenster, zumindest am Tag, besser geschlossen. © Niehoff/Imago

Der Grund dafür ist, dass die feuchtwarme Außenluft an den kühlen Wänden und Böden kondensiert, so die Experten von energie-fachberater.de. Im Keller ist es ganzjährig kühl, sodass der Temperaturunterschied im Sommer besonders hoch ausfällt. In der Folge setzt sich sehr viel Feuchtigkeit in dem unterirdischen Raum ab. Und wo es feucht ist, lässt Schimmel nicht lange auf sich warten. Vergleichen lässt sich dieses Phänomen mit dem Kondenswasser, das sich auf kalten Getränken, auf Fensterscheiben und Dichtungen oder an der Oberfläche von Spiegeln nach dem Duschen absetzt.

Wie bekommt man die Feuchtigkeit wieder aus dem Keller?

Halten Sie die Fenster in Ihrem Keller während der Sommermonate tagsüber geschlossen. Der beste Zeitpunkt zum Lüften ist in den frühen Morgenstunden, etwa zwischen fünf und sechs Uhr. Ausnahmen bilden sehr schwüle Nächte mit hoher Luftfeuchtigkeit. Dann sollten Sie komplett darauf verzichten. Ideal ist Stoßlüften, das auch bei Regen die Feuchte senkt. Fünf bis zehn Minuten sind dafür ausreichend. Wer kann, sorgt für Durchzug, das ist noch effizienter.

So sorgen Sie für gutes Raumklima im Keller

Um Schimmel im Keller vorzubeugen, reicht es aber nicht nur, richtig zu lüften. Stellen Sie Ihre Möbel und alle eingelagerten Gegenstände immer mit genügend Abstand zu den Wänden auf. Die Luft muss frei zirkulieren können. Überprüfen Sie regelmäßig, ob Rohre und Waschmaschine kein Wasser verlieren. Der Raum ist außerdem nicht zum Trocknen von Wäsche geeignet.

Genaue Auskunft geben Feuchtemessgeräte oder Hygrometer, mit denen sich die Luftfeuchte im Raum messen lässt. Als Richtwert gilt: Liegt der Wert bei 60 Prozent oder darüber, wird es gefährlich. Abhilfe schaffen Luftentfeuchter, die mit Granulat gefüllt sind, das die Feuchtigkeit aus der Luft zieht. Reicht das nicht aus, ist es ratsam, einen Fachmann einzuschalten. Ignoriert man Schimmel im Keller, können nämlich schwere Bauschäden an der Substanz des Hauses entstehen. Reagiert man schnell genug, kann man ihn in der Regel selbst loswerden, auch mit einfachen Hausmitteln.