Kirschblüte: Aufgrund des milden Winters sieht man sie in diesem Jahr schon jetzt

Schon seit Ende März blühen vielerorts die Kirschbäume. (Symbolbild) © Markus Tischler/Imago

Ein Traum in Pink oder Weiß: Die jährliche Kirschblüte verwandelt Gärten, Parks und sogar triste Stadtabschnitte in japanische Wohlfühloasen.

München – Als „Hanami“ bezeichnen die Japaner die Zeit im April, die neben der Kirschblüte auch für den Frühling und den Neuanfang steht. Traditionell werden während diesen Tagen in den ersten beiden Wochen des Aprils viele Feste gefeiert, die meisten davon draußen. Auch wenn es hierzulande keinen expliziten Feiertag anlässlich der Kirschblüte gibt, tausende Kilometer weiter westlich bergen Kirschbäume nicht weniger große Freude als in Ihrem Ursprungsland Japan.

24garten.de weiß, warum die Kirschblüte sich dieses Jahr schon so früh zeigt*.

Zusammen mit den klassischen Frühblühern wie Krokussen, Tulpen und Schneeglöckchen deuten auch die zarten und üppigen Kirschblüten (japanisch „Sakura“) auf ihn hin: den bevorstehenden oder bereits eingezogenen Frühling. Da dieser März der sonnigste seit einem halben Jahrhundert war*, konnten sich auch dementsprechend früh die Blüten des Kirschbaums (Prunus) ausbilden. *24garten.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.