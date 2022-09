Kirschen ernten: Das ist der richtige Zeitpunkt, sie zu pflücken

Von: Franziska Irrgeher

Im Sommer dürfen sich Naschkatzen wieder über ganz viele Kirschen freuen. Aber woran erkennt man eigentlich, ob die Früchte schon reif sind?

Für Gartenfans hat das Warten und die Pflege der Pflanzen im Juli endlich den erhofften Erfolg gebracht und es kann geerntet werden. Reif sind im Juli auch Süßkirschen und die sind nicht nur lecker, sondern auch gesund. Wir erklären, wie Sie reife Kirschen erkennen.

Kirschen ernten: So erkennen Sie, wann sie reif sind

Der Juli ist einer der wichtigsten Ernte-Monate im Jahr. Nun sind zahlreiche Beeren reif, etwa Johannisbeeren, Himbeeren, Erdbeeren, aber auch Pfirsiche, Aprikosen und vor allem Kirschen. Auf die haben es neben den Menschen auch Stare abgesehen. Kein Wunder, denn die süßen Früchte sind überaus lecker und perfekt für den Sommer.

In Kirschen stecken beispielsweise:

Kalium

Magnesium

Kalzuim

Phosphor

Eisen

Vitamine B1, B2 und B6

Vitamin C

Folsäure

und einiges mehr. Zudem gehören sie zu den Früchten mit eher dunkler Farbe, die Farbstoffe (Anthocyane) sollen eine entzündungshemmende Wirkung haben. Kirschen sind also durchaus gesund und finden vor allem in Kuchen und Desserts Verwendung. Beispielsweise in einer Holländischen Kirschtorte oder im Kirschkuchen mit Nussstreuseln. Auch Marmelade können Sie aus Kirschen machen und Marmelade lässt sich sogar einfrieren.

Kirschen ernten: So sehen reife Kirschen aus

Doch um sie zu verwenden, sollten Gartenfans bestenfalls reife Kirschen ernten. Um die zu erkennen, könnten Sie nun warten, bis die Vögel die Kirschbäume plündern. Es gibt aber auch einfachere Methoden, um zu sehen, wann Kirschen reif sind:

Kirschwochen : Orientieren können Sie sich an den sogenannten Kirschwochen oder KW, die mit der Sorte „Früheste der Mark“ starten. Festgelegt wurden die Kirschwochen vom Kirschpomologen Christian Truchseß von Wetzhausen zu Bettenburg. Je nach Region und Wetter fällt das Datum unterschiedlich aus, zudem dauert eine Kirschwoche 15 Tage. Grob erstrecken sich die Kirschwochen von Anfang Mai bis Mitte August.

: Orientieren können Sie sich an den sogenannten Kirschwochen oder KW, die mit der Sorte „Früheste der Mark“ starten. Festgelegt wurden die Kirschwochen vom Kirschpomologen Christian Truchseß von Wetzhausen zu Bettenburg. Je nach Region und Wetter fällt das Datum unterschiedlich aus, zudem dauert eine Kirschwoche 15 Tage. Grob erstrecken sich die Kirschwochen von Anfang Mai bis Mitte August. Reife Kirschen sind voll ausgefärbt und der Stiel löst sich leicht vom Zweig.

und der Stiel löst sich leicht vom Zweig. Ernten Sie die Kirsche mit Stiel. Entweder drehen Sie die Stiele ab oder schneiden Sie mit einer Schere vom Zweig.

Verbrauchen Sie Kirschen dann zügig, die Lagerung geht meist nur wenige Tage gut.

Gelagert werden sollten Kirschen bestenfalls bis zum Verzehr ungewaschen und mit Stiel im Kühlschrank. Mit einem Trick sind sie sogar mehrere Monate haltbar. Ohne Stiele halten sie nicht so lange. Natürlich können Sie die Kirschen auch einfrieren.