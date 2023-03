Chaos im Kleiderschrank? Drei-Sekunden-Regel hilft Ihnen beim Ausmisten

Von: Anne Hund

Teilen

Von welchen Kleidern oder Schuhen trennt man sich, was will man behalten? Wenn es um die Lieblingsstücke im prall gefüllten Schrank daheim geht, weiß die TikTokerin Kayleen Kelly Rat.

Die heißgeliebte Jeans sitzt längst nicht mehr so locker auf den Hüften wie früher, der kuschelige Strickpullover hat beim Waschen gelitten, und das dritte Paar Sneaker im Schrank eigentlich gar keinen Platz. So oder ähnlich dürfte es vielen daheim gehen. Spätestens, wenn der Kleiderschrank gefühlt aus allen Nähten platzt, ist die Zeit gekommen, ein wenig Ordnung zu schaffen. Oder konkreter: bei Klamotten, Unterwäsche oder auch im Schuhschrank auszumisten.

Chaos im Kleiderschrank? Drei-Sekunden-Regel hilft beim Ausmisten

Welches Paar Schuhe schmeißt man weg, welches behält man? In drei Sekunden soll man sich entscheiden. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Die Aufräum-Expertin Kayleen Kelly, die sich selbst dazu berufen fühlt, Ordnung ins Chaos zu bringen, weiß, wie es in drei Sekunden funktioniert: „Mit dieser Technik erzielen Sie SCHNELLE Ergebnisse, indem Sie sich auf die Dinge konzentrieren, die Sie NICHT ausmisten wollen, statt auf die, die Sie ausmisten wollen“, erklärt sie auf TikTok.

Klamotten aussortieren in drei Sekunden – TikTokerin Kayleen Kelly über die Methode

Welche Klamotten können weg? Drei Sekunden sind entscheidend

Sie erklärt es gern am Beispiel von Jeans, Socken oder T-Shirts: Hat man die Kleidung erstmal in verschiedene Kategorien gepackt, kann man sich Stapel für Stapel vornehmen. Bei jedem Vergleichspaar sollte man an sich fragen, was man behalten will, und was weg kann. Zögert man dabei länger als drei Sekunden, behält man die Klamotte erstmal automatisch. „Alles, was ich von Ihnen will, ist, dass Sie bei jedem Paar eine Entscheidung treffen“, will die TikTokerin ihren Followern Mut machen. Das Ganze soll eine positive Erfahrung sein, und diese Art des Aufräumens kann in der Tat befreiend wirken. „Probieren Sie es aus!“

Noch ein Tipp: Wer beim Ausmisten das ein oder andere Mal mit sich hadert, kann die Methode zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen beziehungsweise ein andermal fortsetzen. Vielleicht fällt es einem bis dahin schon etwas leichter, sich in drei Sekunden auch mal gegen ein ach so lieb gewonnenes Kleidungsstück zu entscheiden – und es danach nicht zu bereuen. Denn auch darum geht es bei dieser Methode des Ausmistens: Sie soll verhindern, dass man dabei Angst vor Fehlern hat.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

Diese Wasch-Tipps von Oma haben ausgedient Fotostrecke ansehen

Kleiderschrank nach der Drei-Sekunden-Regel ausmisten – Ja oder nein?

Viele Follower von Kayleen Kelly berichten auf TikTok von ihren Erfolgen, die sie dank der Drei-Sekunden-Regel erzielt hätten. Die „Erlaubnis“, Dinge zu behalten, sei „Magie“, kommentiert jemand. Diese Methode „nimmt den Druck weg!“, jemand anderes. Mit einem Lachtränen-Smiley versehen schreibt jemand aber zum Beispiel auch, dass das zwar effektiv sei, „aber wenn ich zögere, werfe ich es weg“.

Nachhaltiger und empfehlenswert ist es, gut erhaltene Klamotten, die man aus dem Kleiderschrank verbannt hat, zu spenden oder zu verschenken. Verkaufen lassen sich die früheren Lieblingsklamotten zudem oft noch für gutes Geld im Second-Hand-Geschäft, über diverse Second-Hand-Plattformen oder eine Flohmarkt-App.