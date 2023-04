Spülung defekt? Die zwei häufigsten Ursachen, wenn dauernd Wasser in die Toilette läuft

Von: Franziska Kaindl

Immer wieder kommt es vor, dass das Wasser aus dem Spülkasten nach dem Spülen nachläuft. Aber wieso passiert das – und was können Sie dagegen tun?

Wenn das Wasser aus Ihrem Spülkasten ununterbrochen läuft, sorgt das nicht nur für eine lästige Geräuschkulisse, sondern kostet Sie auch Geld. Allerdings wissen nur die wenigsten, was die Ursachen für einen solchen Defekt sein könnten – oder wann ein Experte zurate gezogen werden sollte.

Toilettenspülung läuft nach: Was die Ursache für einen laufenden Spülkasten sein kann

Wenn die Toilettenspülung ständig nachläuft, kann dies unterschiedliche Gründe haben. Die folgenden zwei Ursachen sind laut dem Sanitärexperten Andreas Braun vom Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) wahrscheinlich:

Defekt der Glockendichtung : Ob es ein Problem mit der Glockendichtung gibt, erkennen Sie in der Regel daran, dass nach der Spülung der Wasserstrom als dünnes Rinnsal weiterläuft. „Eine schadhafte Dichtung oder Schmutzeintrag im Dichtbereich sind in der Regel die Ursache“, sagt Braun gegenüber Merkur.de von IPPEN.MEDIA

: Ob es ein Problem mit der Glockendichtung gibt, erkennen Sie in der Regel daran, dass nach der Spülung der Wasserstrom als dünnes Rinnsal weiterläuft. „Eine schadhafte Dichtung oder Schmutzeintrag im Dichtbereich sind in der Regel die Ursache“, sagt Braun gegenüber Merkur.de von IPPEN.MEDIA Defekt des Schwimmers oder Störung am Schließmechanismus des Füllventils: In beiden Fällen endet der Spülstrom zwar ordnungsgemäß, doch nach Füllung des Spülkastens läuft dieser über den Überlauf am Spülrohr wieder leer. Es bildet sich ein Rinnsal, das permanent in die Toilette läuft.

Nachlaufendes Wasser kann verschiedene Ursachen haben. © Micha Klootwijk/Imago

Wasser aus dem Spülkasten läuft nach: Wie kann man das Problem beheben?

Ein stetiger Geräuschpegel aus der Toilette verleitet dazu, schnell selbst Hand anzulegen, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Manchmal ist aber eher Geduld angesagt: „Als Erstes empfiehlt es sich, die Betätigung einfach noch ein- zweimal auszulösen, um leicht verkantete Elemente wieder in Gang zu setzen“, sagt Andreas Braun vom ZVSHK. Meist würden sich leichte Störungsursachen dann von alleine beheben.

Sollte die Spülung dann weiterhin nachlaufen, sollten Sie lieber vorsichtig handeln. Wie ein Defekt am Spülkasten zu reparieren ist, hängt nämlich oft vom Baujahr, der Bedienmechanik und der Zugänglichkeit ab. „Die modernen Unterputzspülkästen haben meist eine kleine Revisionsöffnung und eine ausgeklügelte Mechanik. Hier kann der unerfahrene Bastler leicht den Überblick verlieren“, sagt der Sanitärexperte.

Aufputzspülkasten lassen sich einfacher öffnen – so können Sie überprüfen, ob das Schwimmerventil ordentlich arbeitet oder ob der Boden des Kastens sauber ist. Allerdings setzt auch hier die Mechanik ein gezieltes Vorgehen voraus: „Schnell ist etwas übersehen, eingeklemmt oder abgeknickt. Häufig verschlimmbessert das beherzte Eingreifen die Situation zusätzlich.“ Hinzu komme, dass Arbeiten am Füllventil einen Einfluss auf sicherheitsrelevante Funktionen haben und daher gemäß der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) nur durch einen Fachbetrieb (VIU) durchgeführt werden sollten. „Der SHK-Fachbetrieb hat in der Regel die Standardbauteile zum Austausch auf dem Kundendienstfahrzeug und kann somit für schnelle Abhilfe sorgen“, so Andreas Braun vom ZVSHK.