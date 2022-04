Kohlrabi: Mit wenig Kalorien und Stress in den Frühling

Runde Knolle, schlanke Hüfte

Von Ines Alms schließen

Kohlrabi hat wenig Kalorien und viel Vitamin C. Seine Inhaltsstoffe sollen stressreduzierend wirken, Bluthochdruck vorbeugen und unsere Zellen schützen.

München – Der Kohlrabi ist eine eher unscheinbare Knolle, aber unter der Schale entwickelt er seine wahren Kräfte: Er enthält kaum Fett und wenig Kalorien, auf dem Teller muss sich also niemand zurückhalten. Sein hoher Vitamin-C-Gehalt stärkt unser Immunsystem und schützt die Zellen. Gleiches gilt für Antioxidantien wie Senföle. In Kohlrabi stecken auch viel Kalium und wenig Natrium, was hilft, Bluthochdruck vorzubeugen. Einer der vielen weiteren gesunden Inhaltsstoffe ist Magnesium. Damit lässt sich Stress besser bewältigen.

Er ist einer der ersten Frühlingsboten aus dem Gemüsebeet. Der Kohlrabi ist bekömmlich und sogar Kinder mögen ihn wegen seines milden Geschmacks auf dem Teller. Doch seine beste Eigenschaft: Mit nur 23 Kalorien je 100 Gramm verzehrbarem Anteil ist er vor allem eins – eine Kampfansage gegen das Hüftgold.