Kräuter für das volle Aroma am Nachmittag ernten

Von: Joana Lück

Teilen

Zupfen, schneiden oder doch gleich samt Stiel – beim richtigen Ernten von Kräutern scheiden sich die Geister. Doch auch auf die Tageszeit kommt es an.

Kräuter gehören in viele Rezepte. Wer sie anbaut und beim Kochen nutzt, kann so an Salz und Pfeffer einsparen, denn die Rosmarin, Basilikum und Co. peppen schon mit ihrem frischen, würzigen und leicht scharfem Geschmack das Essen auf. Doch wer Kräuter am Nachmittag erntet, der kann sich über ein noch intensiveres Aroma freuen.

Kräuter für das volle Aroma am Nachmittag ernten

Kräuter sollten am besten am Nachmittag geerntet werden. © Cornelia Pithart/Imago

Dass Kräuter nicht einfach gedankenlos irgendwo abgerupft werden sollten, sondern behutsam abgepflückt, versteht sich von selbst. Doch neben der Art zu ernten, kommt es auch noch auf den richtigen Zeitpunkt an. Je kürzer die Kräuter dabei vor der Verwendung geerntet werden, desto aromatischer schmeckt das Kraut.

Beachten Sie bei der Ernte folgendes:

Kräuter von der Fensterbank: Zehn Sorten, die im Wasser wachsen Fotostrecke ansehen

Ernten Sie Kräuter am besten am Nachmittag, denn aufgrund der UV-Strahlung haben sie tagsüber besonders viel ätherisches Öl produzieren können. Das ist vor allem bei Lavendel, Thymian, Oregano, Rosmarin und Salbei der Fall.

Kräuter, die ohnehin nicht in der prallen Sonne stehen, sollten hingegen am Vormittag geerntet werden, wenn der Morgentau verdunstet ist.

Bei Kräutern, die auf der Fensterbank stehen, spielt die Tageszeit keine Rolle bei der Ernte.

Noch mehr spannende Garten-Themen finden Sie in unserem kostenlosen Newsletter, den Sie gleich hier abonnieren können.

Ebenso sollten Sie Kräuter niemals komplett abernten, damit die Blätter immer wieder nachwachsen können. Erntet man die Kräuter vor der Blüte, sind sie ebenfalls sehr aromatisch.