Ein Kraterbeet schützt Gemüse und Blumen vor Frost und Sommerhitze

Klimagerecht gärtnern

Um Gemüse und Blumen im Garten besser gegen Wind, Trockenheit und Regen zu schützen, kann man ein Kraterbeet anlegen, in dem die Pflanzen besonders gut gedeihen.

Zunehmend schwierige Wetterbedingungen stellen auch Hobbygärtner vor Herausforderungen. Es gibt Maßnahmen, die Blumen, Kräuter und Gemüse vor Regen, Sonne oder großer Trockenheit schützen. Noch einfacher ist es jedoch, ein Kraterbeet anzulegen. Das gleicht Klimaschwankungen durch verschiedene Temperaturzonen aus, sodass die Pflanzen dem Wetter auch ohne eine ständig wachendes menschliches Auge besser gewappnet sind. Wie ein Kraterbeet aufgebaut ist, weiß 24garten.de.

Kraterbeete sind, wie der Name schon sagt, wie ein Krater aufgebaut und in mehrere Zonen aufgeteilt. In der Mitte sind sie abgesenkt und mit einem Durchmesser von zwei bis vier Metern von einem Wall umgeben, der vor Wind schützt. Das Kraterbeet bietet laut dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) unterschiedliche Boden- und Lichtverhältnisse und wird so mit seinem Mikroklima den unterschiedlichen Bedürfnissen von Gemüse- und Blumenarten gerecht.