Aufgepasst: Diese drei Dinge sollten Sie nicht unter der Spüle lagern

Sie lagern Ihre Reinigungsmittel unter der Spüle? Vielleicht keine gute Idee. © Ronalds Stikans/Imago

Der Küchenschrank unter der Spüle wird gerne als Stauraum für alle möglichen Gegenstände und Haushaltsutensilien genutzt – aber nicht alles ist dort gut aufgehoben.

Wenn in der Küche mal wieder Unordnung herrscht, wird das Chaos einfach in den nächstbesten Schrank gepfercht – bei vielen ist dieser Ort der Bereich unter der Spüle. Hier befindet sich meist schließlich nichts, außer der Mülleimer. Allerdings gibt es bestimmt Dinge, die Sie dort besser nicht unterbringen sollten.

Keine elektronischen Küchengeräte unter der Spüle aufbewahren

Zugegeben, der Toaster oder der Mixer kann schon mal viel Platz auf der Küchenoberfläche wegnehmen. Trotzdem sollten Sie ihn nicht unter der Küchenspüle unterbringen. Hier besteht nämlich die Gefahr, dass Feuchtigkeit entsteht oder ein Rohr undicht wird und zu tropfen anfängt – und im Nu nehmen Ihre Haushaltsgeräte Schaden. Bringen Sie diese daher wenn möglich in anderen Küchenschränken unter.

Putzmittel mit Bleichmittel & Co. – lieber nicht unter der Spüle verstauen

In manchen Putzmitteln sind harte Chemikalien wie Bleichmittel enthalten. Daher sollten Sie sicher verstaut sein – was unter der Spüle nicht immer der Fall ist. Oft greifen wir nämlich mehrmals täglich hinein, um Müll wegzuwerfen oder andere Haushaltsgegenstände herauszuholen. Damit steigert sich auch das Risiko, dass die Putzmittel versehentlich umgeworfen werden und Flüssigkeit ausläuft. Verstauen Sie diese Putzmittel lieber an einem Ort, wo sie nicht so leicht griffbereit sind. In der Regel werden sie sowieso nicht jeden Tag verwendet.

Entzündliche Gegenstände sicher unterbringen

Entzündliche Produkte wie Sprays oder Putzmittel erkennen Sie an einem Feuer-Zeichen auf der Verpackung. Lagern Sie diese besser nicht unter der Spüle – oder überhaupt in der Küche. Suchen Sie sich stattdessen lieber einen kühlen Platz, wo diese Gegenstände wenig Hitze ausgesetzt sind. (fk)