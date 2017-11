Nützlicher Helfer oder teures Spielzeug? Küchenmaschinen mit Kochfunktion im Test

Beim Kochen mit einer Küchenmaschine scheiden sich die Geister: Entweder man ist großer Fan oder man lehnt es kategorisch ab. Dabei sind Küchenhelfer wie der Thermomix nicht nur was für Leute, die mit „richtigem“ Kochen nichts am Hut haben.

Küchenmaschinen mit Kochfunktion können nicht nur rühren, kneten, schneiden und pürieren wie eine klassische Universal-Küchenmaschine, sie übernehmen auch das Erwärmen und Kochen. So entsteht im besten Fall ein komplettes Gericht in nur einem Topf. Das spart Arbeit, Zeit und Abwasch.

Auch wenn in dieser Kategorie der sündteure Thermomix von Vorwerk in aller Munde ist – Küchenmaschinen mit Kochfunktion gibt es inzwischen von vielen Herstellern in jeder Preisklasse. Die Einsteiger-Varianten können kochen, dünsten, dämpfen, pürieren und rühren. Etwas bessere Geräte haben zusätzlich eine Funktion für kneten und braten, die Oberklasse kann außerdem wiegen, hat einen integrierten Linkslauf und eine Schneidefunktion.

Je nachdem, für wieviele Köpfe Sie kochen müssen, sollten Sie auch auf die Topfgrößen der einzelnen Maschinen achten. Mehr als 2,5 Liter gibt es momentan nicht, doch bei Kombinationsgerichten reicht diese Menge auch für eine größere Familie. Unterschiedlich gehen die Hersteller auch an das Thema Messer heran. Beim neuen Thermomix setzt man auf ein Allzweck-Messer für alle Einsätze, Kitchen Aid und Kenwood liefern verschiedene Messer für unterschiedliche Zwecke mit. Das kann ein Vorteil sein, bedeutet aber auf jeden Fall einen größeren Zeitaufwand.

Küchenmaschinen mit Kochfunktion im Praxistest

Die Tester von AllesBeste haben sich sechs aktuelle Küchenmaschinen mit Kochfunktion bestellt und mit ihnen gekocht was das Zeug hält. Testsieger wurde der teuerste Teilnehmer aus dem Testfeld - der Thermomix TM5. Er ist top verarbeitet, hat alle Funktionen, die man sich wünschen kann an Bord und trumpft mit einer großen Rezeptvielfalt auf. Dank Guided Cooking werden Koch-Anfänger Schritt für Schritt durch das Rezept geleitet - da kann gar nichts mehr schief gehen. Geübte Köche können ohne Vorgabe kochen oder Schritte auslassen.

Ein Wermutstropfen ist allerdings der Preis: Satte 1.200 Euro muss man für den Thermomix ausgeben.

Deutlich günstiger geht es mit dem Kitchen Aid Artisan Cook Processor. Optisch läuft er dem Thermomix den Rang ab und auch in Sachen Vielfältigkeit hat er leicht die Nase vorn. Doch zum Sieg hat es für die Tester dennoch nicht gereicht. Dem Cook Processor fehlt das Touch-Display, die Rezeptvielfalt lässt zu wünschen übrig und die Reinigung ist nicht so einfach, wie beim Vorwerk-Modell. Aber wenn Sie auf Guided Cooking verzichten können und kein Problem damit haben, gelegentlich ein paar Handgriffe mehr zu benötigen, dann ist die Kitchen Aid-Küchenmaschine eine gute Alternative - zumal sie weniger als die Hälfte des Thermomix kostet.

Welche anderen Küchenmaschinen mit Kochfunktion sonst noch empfehlenswert sind, lesen Sie im ausführlichen Testbericht auf AllesBeste.