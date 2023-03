Mief aus dem Kühlschrank – einfache Hausmittel helfen gegen üble Gerüche

Ganz ohne Chemie

Eklige Gerüche im Kühlschrank können einem ganz schön den Appetit verderben. Statt Chemiekeulen können aber auch Hausmittel dagegen helfen, die wahrscheinlich jeder zu Hause hat.

Unangenehme Gerüche im Kühlschrank hat wohl niemand gern, schließlich werden darin Lebensmittel aufbewahrt und Gestank deutet darauf hin, dass da irgendetwas ganz und gar nicht mehr appetitlich ist. Möglicherweise ist etwas schimmlig geworden und die Bakterien vermehren sich schon munter. Es ist allerdings nicht nötig, gleich mit der Chemiekeule anzurücken. Ganz einfache Hausmittel, die wahrscheinlich jeder zu Hause hat, können ebenfalls schon gegen den ekligen Geruch helfen. Mit diesen Lifehacks verraten wir, wie das geht:

Hausmittel gegen üblen Geruch: Kaffee im Kühlschrank bindet Gestank

Um die Gerüche gar nicht erst entstehen zu lassen, ist es natürlich ratsam, den Kühlschrank regelmäßig zu putzen. Dabei sollte man darauf achten, alle Fächer herauszunehmen und auch in den Ecken und Fugen gründlich zu reinigen. Außerdem sollte öfter mal untersucht werden, ob Lebensmittel schon alt und schlecht geworden sind – die offene Grillsoße von vor zwei Jahren isst vermutlich niemand mehr.

Lifehack Nummer eins beinhaltet Kaffeepulver, wie HEIDELBERG24 verrät: Es bindet die üblen Gerüche und verbreitet selbst je nach Sorte einen aromatischen Duft. Dazu einfach ein Schälchen mit gemahlenem Kaffee ins Kühlfach stellen. Übrigens: Auf keinen Fall solltest Du Kaffeesatz wegwerfen, denn er kann noch als Allzweckwaffe in Küche, Bad und Garten eingesetzt werden.

Trick gegen Gestank im Kühlschrank: Essig als Reinigungsmittel

Bestens geeignet ist auch Natron. Dazu einfach ein Schälchen mit Natron oder auch Backpulver in den Kühlschrank stellen und die Gerüche werden gebunden. Das weiße Pulver selbst riecht neutral und verdirbt auch nicht. Laut Utopia.de solltest Du das Natron nur etwa einmal im Monat auswechseln. Doch das ist nicht der einzige Ort in der Küche, an dem Natron eingesetzt werden kann – auch der Ofen wird damit ruckzuck wieder sauber.

Auch Essig bindet Gerüche. Dazu kannst Du einfach den Kühlschrank mit Essigessenz auswischen. Vorbeugend gegen Bakterien kannst Du auch bei jeder Grundreinigung gleich mit der Essig nachwischen oder ihn gleich als Putzmittel verwenden. Und keine Angst: Der Essiggeruch verfliegt nach einer Weile. Auch Schaben mögen den Geruch nicht. Solltest Du also Kakerlaken im Haus haben, ist Essig eines der Hausmittel, die die Biester vertreiben können.

Früchte gegen unangenehme Gerüche: Kartoffel und Zitrone im Kühlschrank

Nicht umsonst verbinden wir den Geruch von Zitronen mit Frische und Sauberkeit: Die Zitrusfrüchte lassen sich wunderbar gegen Gestank einsetzen. Dazu einfach eine halbe aufgeschnittene Zitrone oder ein Schälchen mit dem Saft in den Kühlschrank legen. Laut Utopia.de sollte man die Frucht nach etwa drei Tagen auswechseln. Auch zum Putzen lassen sich Zitronen einsetzen, so helfen sie wirksam gegen Schmutz und Kalk.

Für einige vielleicht überraschend: Auch Kartoffel neutralisiert Gerüche im Kühlschrank. Dazu musst Du nur einige Scheiben ins Kühlfach legen. Die Kartoffel selbst sollte man allerdings nicht zu lange dort liegen lassen. Denn sonst verdirbt sie und verbreitet selbst Gestank – und das Ganze fängt wieder von vorne an. (resa)

