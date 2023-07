Muss ich den Kühlschrank im Sommer kühler einstellen?

Von: Andrea Stettner

Bei sommerlichen Temperaturen muss auch der Kühlschrank schwerer arbeiten, um die eingestellte Temperatur zu halten. Sollte man ihn vorsichtshalber kälter stellen?

Wenn das Thermometer im Sommer in schwindelerregende Höhe steigt, wird es nicht nur draußen warm, sondern auch in den Innenräumen. Viele fürchten deshalb, dass durch die warme Umgebungstemperatur auch die Temperatur im Kühlschrank steigt und empfindliche Lebensmittel dann schneller verderben. Ist das wirklich so? Und wie kalt muss es im Kühlschrank sein, damit Milch, Wurst oder die Nudelsoße vom Vortag nicht vorschnell verderben?

Richtige Kühlschranktemperatur liegt bei sieben Gard Celsius

Damit Lebensmittel nicht verderben, stellen viele ihren Kühlschrank im Sommer kälter als empfohlen ein. © imageBROKER/Imago

Laut Bundeswirtschaftsministerium liegt die optimale Kühlschranktemperatur bei sieben Grad Celsius im mittleren Kühlschrankfach. Viele stellen das Gerät deutlich kälter ein, wodurch der Kühlschrank unnötig viel Strom verbraucht und den Geldbeutel belastet. Wie stellt man die Temperatur aber richtig ein? Moderne Kühlschränke besitzen eine Temperaturanzeige, mit der sich die Gradzahl entsprechend anpassen lässt. Bei einfacheren beziehungsweise älteren Modellen wird die Temperatur über ein Drehrad reguliert. Um die empfohlene Temperatur zu erreichen, muss der Regler auf Stufe 1 (bei Reglern mit den Stufen 1 bis 5) oder 2 (bei Reglern von 1 bis 6 oder 7) eingestellt werden.

Temperaturzonen im Kühlschrank beachten

Damit Speisen möglichst lange halten, sollten sie jedoch auch richtig einsortiert werden. Im Kühlschrank herrschen nämlich unterschiedliche Temperaturzonen. Schnell verderbliche Lebensmittel wie rohes Fleisch oder Fisch werden im untersten Fach, direkt über dem Gemüsefach, gelagert. Hier ist die kälteste Zone, mit Temperaturen von 4 bis 5 Grad Celsius. Im Gemüsefach und in der Kühlschranktür ist es dagegen am wärmsten.

Kühlschrank im Sommer höher einstellen – stimmt das?

Wenn im Sommer die Temperaturen klettern, müssen Sie den Kühlschrank übrigens nicht höher einstellen. Zwar muss der Kühlschrank bei sommerlichen Temperaturen stärker „arbeiten“ – „das Gerät hält die Innentemperatur, auf die es einmal mit dem Regler eingestellt wurde, vielmehr von alleine stabil“, erklärt Ökotest. Und das unabhängig von der Jahreszeit.

