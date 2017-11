Kunde hängt dieses Schild für Paketboten auf - und dann passiert das Unvermeidliche

Mal wieder Ärger mit dem Paketboten. Einer unserer User hat ein unmissverständliches Schild aufgehängt. Und dann passierte das Unvermeidliche.

Immer wieder Probleme mit dem Paketboten! Das Thema hat Dunja Hayali mit ihrem Tweet unlängst wieder öffentlichkeitswirksam hochkochen lassen. Denn sie bekam nicht nur Zuspruch auf ihre Ärger-Tirade. Jeder weiß: Die Austräger der verschiedenen Anbieter stehen alle unter großem Zeitdruck, und die meisten machen ihren Job, so gut sie können - auch wenn es einige gibt, die bewusst Pakete nicht zustellen, wie ein Paketbote auspackte.

In den vergangenen Tagen und Wochen erreichten uns immer wieder Schilderungen unserer User. Auch sie haben lustige, ärgerliche oder einfach nur bemerkenswerte Erfahrungen mit Paketboten gemacht. Das Foto, das unser Leser Ulrich uns per Mail zukommen ließ, brachte uns zum Lachen.

Ulrich hat ein Schild vor der Garagentür aufgehängt: „Bitte keine Pakete hier vor der Garage abstellen! Pakete immer vor der Haustüre ablegen. Danke“. Und das in großer Schrift schwarz auf weiß. Fein in Plastik laminiert. Und unübersehbar mit Reißzwecken am hölzernen Garagentor befestigt.

Es war irgendwie klar, dass das Unvermeidliche passieren würde. Denn prompt lag ein Paket drunter. Der „Übeltäter“ war seinen Angaben zufolge wohl DPD. Ulrich fotografierte die Szenerie. „Paket trotz mehrmaliger Ermahnung direkt unter das Schild gelegt“, schimpft er. Ziemlich skurril. Aber zugegebenermaßen nicht sooooo skuril. Anders als beim Mann, der den ärgerlichsten Paketboten-Zettel Bayerns fand - mit für ihn unangenehmen Folgen.

