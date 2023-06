Ein kleines Haus steht zum Verkauf – doch ein unerwarteter Gast sorgt für Aufsehen

Von: Andrea Stettner

Ein kleines Reihenhaus steht zum Verkauf – inklusive Wintergarten und Grünfläche. Doch da gibt es noch ein bizarres Extra, bei dem vielen ein Schauer über den Rücken laufen dürfte.

In England haben sich schon so manche kuriose Geschichten rund um Hausverkäufe oder ihre Bewohner zugetragen. So warnte etwa schon früher ein Familienvater Kaufinteressenten mit einem Schild vor seinem „Albtraumhaus“. In diesem Fall gerät eine Immobilie im englischen Manchester in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit – dank eines besonderen „Gastes“.

England: Reihenhaus steht zum Verkauf – doch mit diesem „Gast“ hat niemand gerechnet

Das zum Verkauf angebotene Reihenhaus, um das es hier geht, ist wahrlich nicht groß: zwei Zimmer, zwei Bäder, ein Wintergarten sowie ein umzäunter Garten winken dem Käufer zum Preis von 160.000 Pfund (umgerechnet etwa 187.000 Euro). Doch in der Annonce des Immobilien-Maklers, der das Haus im Auftrag der Eigentümer verkaufen soll, dürfte Interessenten sofort ein seltsamer „Gast“ ins Auge fallen.

Auf einem Futon-Bett des überschaubaren Schlafzimmers hat es sich eine weibliche Schaufensterpuppe „gemütlich“ gemacht. Bekleidet mit einem lachsfarbenen kurzen Kleid, einem Sommerhut, einer Netzstrumpfhose und High Heels macht es den Anschein, als würde die Puppe hier schon längere Zeit „wohnen“.

Der Gedanke daran dürfte so manchem potenziellen Käufer einen kalten Schauer über den Rücken laufen lassen, schließlich wirkt die Szenerie mehr als gruselig. Auf einem weiteren Bild, das die News-Seite Manchester Evening News in einem Bericht teilt, ist die Puppe auf einer Sitzgelegenheit unter der Treppe im Erdgeschoss zu sehen.

Oder wurde die Puppe etwa nur für das Foto im Schlafzimmer platziert, um mehr Aufmerksamkeit zu erregen? Über die genauen Hintergründe kann nur spekuliert werden. Auch, ob die skurrile Schaufensterpuppe im Kaufpreis enthalten ist, ist nicht bekannt. Für Aufsehen hat die Annonce auf jeden Fall gesorgt. Auf der Internetseite des Maklers wird das Haus inzwischen nicht mehr angeboten.

Skurrile Häuser stehen immer wieder zum Verkauf – wie auch in diesem Fall, in dem das Haus nur 2,3 Meter breit ist. Darüber hinaus gibt es beim Kauf einer Immobilie wie einer Eigentumswohnung einiges zu beachten.