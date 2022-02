Lichtmess und Bauernregeln: Ab dem 2. Februar ist es länger hell

Teilen

Ab Lichtmess werden die Tage wieder spürbar länger (Symbolbild). © RobStark/Imago

Der 2. Februar ist ein besonderer Tag, auch wenn viele gar nicht daran denken. Denn ab jetzt ist es spürbar länger hell. Bauernregeln und mehr zu Lichtmess.

München – Der 2. Februar ist 40 Tage nach Weihnachten und wird von manchen als Mariä Lichtmess, Mariä Reinigung oder Darstellung des Herrn gefeiert. Doch Sie müssen nicht gläubig sein oder dem Christentum angehören, um sich diesen Tag zu merken. Denn er bringt ganz dem Namen nach etwas, nach dem sich viele im Winter sehnen: mehr Tageslicht.

Welche Bauernregeln es zu Lichtmess gibt und wie viel länger die Tage werden, erklärt 24garten.de*.

An diesem Tag begann früher auch das Bauernjahr, es ging wieder los mit der Arbeit draußen. Das merkt man auch, wenn man sich die Gartenarbeit für Februar heute ansieht, denn schon einiges an Gemüse kann gesät werden, spätestens am Monatsende. Zudem startet Mitte Februar der Vorfrühling. Für Bedienstete bedeutete Anfang Februar damals nicht nur Gehalt, sondern oft auch eine neue Arbeitsstelle und neue Aufgaben. Lichtmess bringt aber noch eine Änderung mit sich, über die sich auch heutzutage jeder freuen dürfte: Es wird wieder heller und das merkt man auch. *24garten.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.