Löcher im Rasen? Dann kann es sein, dass Sie ihn zu viel pflegen

Von: Jasmin Pospiech

Löcher im Rasen können von Wühlmäusen stammen, manche hingegen sind selbstverschuldet. (Symbolbild) © Corinna Hahn/Imago

Es gibt für viele nichts Ärgerlicheres als Löcher im Rasen. Viele tippen dann auf einen Maulwurfbesuch. Doch manchmal liegt die Schuld nicht bei anderen.

München – Wenn der Frühling wieder ansteht, geht es für viele Hobbygärtner am Wochenende wieder ab ins heimische Grün. Manche wollen es lieber pflegeleichter und haben stattdessen eine große Rasenfläche. Doch auch die muss jetzt wieder nach den Wintermonaten auf Vordermann gebracht, gehegt und gepflegt werden. Dazu gehören Unkraut entfernen, düngen und mähen. Doch was ist denn das?

Das ist für Gartenfreunde natürlich ärgerlich, da dadurch die Fläche sehr unordentlich aussieht. Viele tippen schnell auf einen ganz bestimmten Übeltäter: den Maulwurf. Denn schließlich ist bekannt, dass er allzu gerne auf Wiesen oder in Gärten seine Gänge buddelt und Erdhaufen bildet. Aber auch andere Gartentiere können dafür sorgen, dass Ihre Rasenfläche einer kraterähnlichen Landschaft gleicht. Vielleicht haben Sie aber auch zum Vertikutierer greifen müssen? Dieser ritzt mit seinen Schneideblättern einige Millimeter tief in die Grasnarbe ein, um Unkraut und Pflanzenreste zu entfernen und den Rasen zu belüften.