Video zeigt Biotonne voller Maden: So entstehen sie und das kann man dagegen unternehmen

Sommerliche Temperaturen und Reste der letzten Grillparty im Abfall sind beste Voraussetzungen für Ungeziefer. Doch den Maden in Ihrer Biotonne können Sie einfach vorbeugen.

Der Sommer kam dieses Jahr spät und begann trotzdem vielversprechend. Temperaturen weit über 30 Grad und Wochen voller Sonnenschein ließen bei uns die Hoffnung auf einen regelrechten Rekordsommer steigen, doch derzeit sieht es leider nicht danach aus, als könnte diese Erwartung noch erfüllt werden. Trotzdem lassen sich die Deutschen in der warmen Jahreszeit eine Sache auch bei Regen nicht nehmen: die Grillsaison! Trotz schlechtem Wetter wird in deutschen Haushalten nämlich derzeit gegrillt, was das Zeug hält.

Dabei entsteht bekanntlich auch einiges an Abfall, der im Nachhinein bestenfalls umweltgerecht entsorgt wird. Doch gerade der Biomüll kann in den heißen Sommermonaten zu einer echten Herausforderung werden. TikTok-Userin @kathijunes beispielsweise dokumentierte vor kurzem ein ekeliges Erlebnis mit der braunen Tonne auf ihrem offiziellen Account in dem sozialen Netzwerk. In ihrem Video sind tausende kleine weiße Maden zu erkennen, die den Behälter in Beschlag genommen haben und damit sogar den eigentlichen Abfall vollständig bedecken. Der kurze Social-Media-Clip zeigt anschaulich, was passieren kann, wenn man den Biomüll im Sommer ganz sich selbst überlässt. Wie die Maden überhaupt in die Tonne kommen und was Sie tun können, um einer Ungezieferinvasion vorzubeugen, erfahren Sie hier.

Im Biomüll dürfen nur ganz bestimmte Dinge entsorgt werden

Bei weitem nicht jeder deutsche Haushalt ist mit einer braunen Tonne für den Biomüll ausgestattet. Während einige lieber auf den eigenen Komposthaufen setzen, verschwenden wiederum andere gar keinen Gedanken an Mülltrennung. Wer seine organischen Abfälle richtig entsorgen will, der hat mit der braunen Tonne jedoch bereits den richtigen Ansatz gefunden. Allerdings werden teilweise noch immer viele Dinge in den Bioabfall geworfen, die eigentlich gar nicht dort hineingehören. Zum Beispiel dürfen in der Biotonne ausschließlich Abfälle tierischen und pflanzlichen Ursprungs entsorgt werden. Essensreste und Überbleibsel der Gartenarbeit gehören ebenso dazu wie Küchenpapier oder Kaffeefilter. Tierkot, Zigarettenkippen und Flüssigkeiten wie Öl oder Milch sollten dagegen keinesfalls in der braunen Tonne landen. Insbesondere Plastik sollte nie im Bioabfall entsorgt werden, selbst wenn es sich dabei um sogenannte kompostierbare Müllbeutel handelt.

Wie kommt es eigentlich zum Madenbefall in der Biotonne?

Maden in der Biotonne sind vor allem im Sommer ein Problem. © IMAGO

Auch Menschen ohne tiefergehende Kenntnisse in Sachen Müllentsorgung wissen: Abfall zieht Ungeziefer an. Vor allen Dingen organische Abfälle stellen dabei ein regelrechtes Festmahl für die kleinen Tierchen dar. Fliegen nutzen den Biomüll derweil nicht nur als wichtige Lebensmittelquelle, sondern legen außerdem ihre Eier in den Küchenabfällen. Auf diese Weise sind die Maden direkt nach dem Schlüpfen mit ausreichend Nahrung versorgt. Insbesondere tierische Abfälle wie Fisch- oder Fleischreste sind eine hervorragende Lebensgrundlage für die weißen Würmchen, die sich besonders gern von tierischem Eiweiß ernähren. Bei einer regelrechten Invasion spielt jedoch auch die Temperatur eine Rolle. Während es in der Biotonne durch Gärungsprozesse meist eh schon wärmer ist als außerhalb, kreiert die Hitze der Sommermonate erst recht ein wohlig-warmes Paradies für die kleinen Maden. Ist der Abfallbehälter dann noch gut gefüllt, können sich die gefräßigen Biester hemmungslos ausbreiten, was letztendlich zu einem Madenbefall wie im TikTok-Video von @kathijunes gesehen führt. Das Video haben inzwischen 3 Millionen User gesehen und fleißig kommentiert:

„😱 Omg krass. Aber sie möchte das nicht übern Zaun hauen vom Nachbarn, oder? 😇“

„Der Grund, warum ich keine Biotonne benutze 😂“

„😳 Boah, da kribbelt mir ja alles 😂😂“

„😳 Oh mein Gott 🫣“

Wie können Maden in der Biotonne verhindert werden?

Glücklicherweise kann den Maden im Biomüll auf verschiedene Weisen vorgebeugt werden. Zunächst einmal sollten Sie Ihre braune Tonne im Sommer wöchentlich leeren lassen, auch wenn der Abfallbehälter noch nicht bis oben hin voll ist. Halten Sie den Kanister stets geschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen Ort. Um die Gärungsprozesse auf ein Minimum zu reduzieren, sollten Sie die Tonne mit Zeitungen oder Küchenpapier auslegen, in das Sie darüber hinaus auch nasse Abfälle einwickeln können. Da Fliegenmaden nur in feuchter Umgebung gedeihen, sollten Sie versuchen, ihren Biomüll stets so trocken wie möglich zu halten. Kommt es doch einmal zu einem Befall, können Sie Gesteinsmehl, gelöschten Kalk oder spezielles Biotonnenpulver über den Maden ausbreiten, die dadurch austrocknen und sterben. Damit Fliegen ihre Eier erst gar nicht ablegen können, lohnt es sich außerdem, einen Stoffrest oder Insektenschutz auf der Tonne anzubringen und mit einem Gummizug zu befestigen. Und auch wenn es lästig ist: Reinigen Sie Ihre Biotonne nach jeder Leerung gründlich mit Wasser oder Essigreiniger, um selbst die letzten verbliebende Eier zu entfernen.