Drei Fehler, die Sie beim Anbau von Maggikraut vermeiden sollten

Von: Ines Alms

Liebstöckel, auch „Maggi-Kraut“ genannt, ist eine sehr dankbare Staude im Garten: Gut gepflegt kann sie meterhoch werden – wenn man ein paar typische Fehler vermeidet.

Wer an den Blättern von Liebstöckel reibt und daran riecht, fühlt sich sofort an die Maggiwürze aus der Flasche erinnert, sofern bekannt. Doch in dem Fertigprodukt ist die Pflanze gar nicht enthalten. Nichtsdestotrotz ist sie ein hervorragendes Küchengewürzkraut, mit dem sich nicht nur Suppen, sondern auch Fleischgerichte und Kräuterbutter sehr gut verfeinern lassen. Auch im Liebstöckel-Salz macht es eine gute Figur.

Der Anbau im Garten ist an sich einfach, doch da die Pflanze sehr groß werden kann, hat sie besondere Ansprüche. Die folgenden Fehler sollte man daher beim Anbau und bei der Pflege nicht machen:

Fehler Nr. 1: Maggikraut zu dicht gepflanzt

Da Liebstöckel sehr ergiebig ist, reicht eine Pflanze des Gewürzkrauts im Beet für mehrere Personen. © Zoonar/Imago

Ob es die eigene Verwandtschaft ist oder ein Beetnachbar in der Nähe – Liebstöckel ist mit bis zu zwei Metern Höhe und einem Meter Breite recht raumgreifend und mag etwas Abstand, um ein weitreichendes Wurzelwerk zu entwickeln und kräftig zu wachsen. Zu anderen Pflanzen sollte dieser wenigstens 50 Zentimeter, besser noch einen Meter betragen. Im Kübel gepflanzt, muss das Gefäß auch tief genug sein. Da Maggikraut so ergiebig ist, reicht es oft, nur eine Pflanze davon anzubauen.

Fehler Nr. 2: Liebstöckel bekommt zu wenig Nährstoffe

Liebstöckelstauden können bis zu 15 Jahre alt werden. Und die Würze in ihren Blättern kommt nicht von ungefähr, denn die Pflanze ist sehr nährstoffhungrig. Auch wenn die Pflanze in einen reichhaltigen Boden gepflanzt wurde, sollte man sie von April bis August ein Mal im Monat düngen – beispielsweise mit Kompost oder Pflanzenjauchen wie einem Giersch-Sud.

Nach ein paar Jahren kann man die Staude umsetzen oder teilen – dies verjüngt sie auch – und neu pflanzen, damit sich der Boden erholen kann und der Starkzehrer an einem neuen Platz gut Wurzeln fassen kann.

Fehler Nr. 3: Zu wenig Gießen

Maggikraut bevorzugt einen nährstoffreichen, tiefgründigen und lehmigen Boden. Auch der Anbau im Kübel ist möglich. Aber in beiden Fällen benötigt die Pflanze viel Wasser und mag keine Trockenheit – dies tritt vor allem dann schnell ein, wenn der Liebstöckel einen sehr sonnigen Standort hat. Wenn das Wachstum also zu wünschen übrig lässt, wurde vielleicht zu wenig gegossen. Auch eine Schicht aus Mulch kann hier helfen. Vor allem beim Anbau im Topf sollte man aber Staunässe vermeiden.