Mann ist allein daheim - plötzlich bewegt sich Gruseliges in der Vitrine

Ein Mann war gerade allein zu Hause, als er Seltsames in einer Vitrine im Wohnzimmer beobachtete. Darin bewegten sich nämlich drei Puppen ohne fremdes Zutun.

Ein Mann machte zu Hause eine gruselige Beobachtung .

. Die Porzellanpuppen seiner Frau bewegten sich plötzlich in der Vitrine.

seiner Frau bewegten sich plötzlich in der Vitrine. Die gruseligen Szenen filmte er und stellte sie ins Netz.

Jeder hat schon einmal gruselige Erfahrungen gemacht, die man sich auf den ersten Blick nicht erklären kann. Eine Tür, die sich scheinbar ohne Zutun schließt, oder ein Gegenstand, der plötzlich woanders steht, als man es in Erinnerung hat. Für das meiste gibt es simple Erklärungen. Was einem Mann in Ohio aber nun widerfahren ist, sorgt für Schauer auf dem Rücken.

Mann beobachtet gruseligen Moment im Wohnzimmer

Porzellanpuppen sind ohnehin schon Teil zahlreicher Alpträume, in einem aktuellen Video beweisen sie aber mal wieder, warum das so ist. Der Amerikaner Chad Gassert beobachtete nämlich, wie sich drei Porzellanpuppen seiner Frau in der Wohnzimmer-Vitrine bewegten. Da es schon einmal passiert war, hatte er beim zweiten Mal auch sogleich eine Kamera im Anschlag, um die gruseligen Szenen* zu filmen.

Auf dem Video, das er später auf YouTube teilte, ist zu sehen, wie eine der Puppen nach rechts umkippt. Sofort flüchtet Gassert aus dem Wohnzimmer: "Ich verschwinde hier, verdammt noch mal", hört man ihn sagen. Doch damit sind die Aufnahmen noch nicht beendet. Er kehrt wieder ins Wohnzimmer zurück und dieses Mal bewegt sich eine andere Puppe. Zum Schluss fällt sogar noch ein Kleidungsstück von der Couch, ohne dass es berührt worden wäre. Seine Frau war die ganze Zeit über unterwegs gewesen und bekam davon nichts mit.

Auch interessant: Frau wirft Blick auf Heim-Kamera - was sie darauf sieht, trifft sie unerwartet.

Nutzer rätseln über Porzellanpuppen

Über das, was die Puppen buchstäblich zum Tanzen gebracht hat, kann man nur spekulieren. In den Kommentaren auf YouTube meint ein Nutzer, dass ein Maus* dahinter stecken könnte. Eine weitere Person schreibt, dass der Mann das Haus sofort verlassen sollte - sofern es sich nicht um Scherz handelt, bei dem er an einer Schnur zieht, sodass sich die Puppen bewegen. Andere raten ihm dazu, die Puppen sofort loszuwerden. "Du bist mutig", schreibt zudem eine Frau. "Wenn ich dort wäre, würde ich so laut schreien, wie ich kann und wie eine Verrückte im Haus herumlaufen."

Lesen Sie auch: Frau entdeckt diese Tür an der Wand - Panische User sehen darin Erschreckendes.

Gaunerzinken: Mit diesen Geheimcodes verständigen sich Einbrecher Zur Fotostrecke

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.