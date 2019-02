Mann sperrt sich versehentlich aus - was der Schlüsseldienst macht, schockiert ihn

Ein Mann aus Unterfranken schloss sich vor Kurzem versehentlich aus seiner Wohnung aus. Um die Tür zu öffnen, wählte der Schlüsseldienst jedoch nicht den üblichen Weg.

Es kann jedem so leicht passieren: Einmal nicht aufgepasst und schon hat man sich aus der eigenen Wohnung ausgesperrt. So geschehen auch am Samstagmorgen, den 2. Februar, in Schweinfurt, wo ein 68-Jähriger nicht mehr in seine Wohnung kam. Da er jedoch sein Mobiltelefon dabei hatte, fand er schnell die Nummer einer Firma heraus, die Schlüsseldienste vermittelt. Doch es kam nicht so wie erwartet.

Mann ruft Schlüsseldienst - und ist schockiert über "Dienstleistung"

Wie die Polizei Unterfranken berichtet, war ein Schlüsseldienst unmittelbar zur Stelle - jedoch benutzte dieser nicht, wie vom 68-Jährigen erwartet, das mitgeführte Werkzeug, sondern trat die Tür kurzerhand ein. Anschließend stellte er dem schockierten Mann für seine "Dienstleistung" eine Rechnung, die einen dreistelligen Bargeldbetrag forderte.

Der Mann weigerte sich, die Rechnung zu bezahlen und so verließ der Schlüsseldienst ohne weitere Forderungen das Mehrfamilienhaus.

Schlüsseldienst rufen: Darauf sollten Sie achten

Nun ermittelt die Polizei Unterfranken in dem Fall und sucht nach dem Schlüsseldienst-Mitarbeiter und überprüft auch die Vermittlungsfirma. Zudem gibt die Polizei Verhaltenstipps bezüglich Schlüsseldiensten:

Überprüfen Sie immer, ob der Schlüsseldienst ortsansässig ist und wie hoch die Anfahrtskosten sind .

. Holen Sie einen Zeugen hinzu, während der Schlüsseldienst bei der Arbeit ist.

hinzu, während der Schlüsseldienst bei der Arbeit ist. Verlangen Sie zunächst nur die Öffnung der Tür und keine Zusatzleistungen . Vereinbaren Sie im Vornherein einen Festpreis .

. Vereinbaren Sie im Vornherein einen . Unterzeichnen Sie keine ungeprüften Auftragsformulare und verlangen Sie immer eine Rechnung, auf der alle Positionen einzeln aufgelistet sind .

. Rufen Sie die Polizei, wenn der Schlüsseldienst Sie unter Druck setzt oder die Höhe der Rechnung unverhältnismäßig ist.

