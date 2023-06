Die günstigsten Städte Deutschlands – hier geben Sie am wenigsten Geld für Ihre Miete aus

Von: Alina Wagner

Mieter zahlen teilweise mehr als ein Drittel des Einkommens für Miete und Mietnebenkosten. Im Osten kommen Sie noch auf Ihre (Miet-)Kosten.

Laut dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen leben deutschlandweit rund 54 Prozent der Haushalte zur Miete. Im europäischen Vergleich ein hoher Wert, wenn man bedenkt, dass im EU-Durchschnitt weniger als 30 Prozent der Haushalte in einem Mietverhältnis sind.

Hohe Mietpreise in deutschen Großstädten

In ostdeutschen Städten wie Chemnitz zahlt man vergleichsweise noch wenig Miete. © HärtelPRESS/IMAGO

Besonders in den Städten ist der Anteil der zur Miete lebenden Haushalte hoch, wohingegen in ländlichen Räumen der Eigenheimanteil höher ist. Dabei müssen nach Angaben der Hans-Böckler-Stiftung rund 40 Prozent der Haushalte in Deutschlands Großstädten mehr als 30 Prozent ihres Einkommens für ihre Miete ausgeben.

Eine Mietbelastungsquote oberhalb von 30 Prozent des Haushaltseinkommens gilt jedoch als problematisch. Geld zum Leben bleibt dann nicht mehr viel, was vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen betrifft. 2022 lag laut Statistischem Bundesamt die durchschnittliche Bruttokaltmiete pro Quadratmeter bei 8,70 Euro. In Kleinstädten musste man im Schnitt 7,50 Euro pro Quadratmeter zahlen, wohingegen die Kosten in großen Städten durchschnittlich bei 9,60 Euro pro Quadratmeter lagen. Abhängig waren diese Werte von der Lage der Wohnung und dem Einzugsjahr.

Wohnen für wenig Geld – die zehn günstigsten Städte in Deutschland

Trotzdem gibt es Städte, wie beispielsweise im Ruhrpott oder ostdeutsche Großstädte, wie zum Beispiel Magdeburg, wo es sich vergleichsweise günstig leben lässt. So liegen in allen Ost-Bundesländern, bis auf Berlin, die Durchschnittsmieten teils deutlich unter denen im Westen.

Städte € / Quadratmeter Chemnitz 5,63 Gelsenkirchen 6,46 Hagen 6,66 Magdeburg 6,71 Bremerhaven 6,86 Salzgitter 6,88 Remscheid 7,00 Herne 7,06 Recklinghausen 7,11 Halle (Saale) 7,11

Sieben Tipps, wie Sie eine günstige Wohnung finden

Steigern Sie mit den Tipps Ihre Chancen und finden Sie auch in teuren Städten eine günstige Wohnung:

Gehen Sie in soziale Medien und lokale Gruppen: Schließen Sie sich Facebook-Gruppen oder anderen Online-Communitys an, die sich auf Wohnungssuche oder den Immobilienmarkt in Ihrer Region spezialisiert haben. Oftmals werden dort günstige Wohnungen angeboten oder Empfehlungen ausgetauscht.

Schließen Sie sich Facebook-Gruppen oder anderen Online-Communitys an, die sich auf Wohnungssuche oder den Immobilienmarkt in Ihrer Region spezialisiert haben. Oftmals werden dort günstige Wohnungen angeboten oder Empfehlungen ausgetauscht. Nutzen Sie persönliche Kontakte: Teilen Sie Freunden, Familie, Kollegen und Bekannten mit, dass Sie auf der Suche nach einer günstigen Wohnung sind. Manchmal können sie bei der Suche helfen, indem sie von verfügbaren Wohnungen in ihrem Umfeld erzählen.

Teilen Sie Freunden, Familie, Kollegen und Bekannten mit, dass Sie auf der Suche nach einer günstigen Wohnung sind. Manchmal können sie bei der Suche helfen, indem sie von verfügbaren Wohnungen in ihrem Umfeld erzählen. Machen Sie Kompromisse: Seien Sie offen für verschiedene Wohnungsgrößen oder alternative Wohnformen. Schrauben Sie Ihre Erwartungen etwas herunter und erweitern Sie Ihre Optionen.

Seien Sie offen für verschiedene Wohnungsgrößen oder alternative Wohnformen. Schrauben Sie Ihre Erwartungen etwas herunter und erweitern Sie Ihre Optionen. Mieten Sie direkt: Versuchen Sie, Wohnungen direkt von privaten Vermietern oder kleinen Vermietungsunternehmen zu finden, anstatt über große Immobilienagenturen zu gehen. Oftmals sind die Mietpreise bei Privatvermietungen günstiger.

Versuchen Sie, Wohnungen direkt von privaten Vermietern oder kleinen Vermietungsunternehmen zu finden, anstatt über große Immobilienagenturen zu gehen. Oftmals sind die Mietpreise bei Privatvermietungen günstiger. Schließen Sie sich einer Wohnungsgenossenschaft an: Informieren Sie sich über Wohnungsgenossenschaften oder gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften in der gewünschten Region. Sie bieten oft preiswerte Wohnungen an, insbesondere für Menschen mit niedrigem Einkommen. Die Wartezeiten sind jedoch sehr lang.

Informieren Sie sich über Wohnungsgenossenschaften oder gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften in der gewünschten Region. Sie bieten oft preiswerte Wohnungen an, insbesondere für Menschen mit niedrigem Einkommen. Die Wartezeiten sind jedoch sehr lang. Verhandeln Sie: Scheuen Sie sich nicht, mit dem Vermieter über den Mietpreis zu verhandeln. Manche Vermieter sind bereit, den Preis zu senken. Beispielsweise, wenn Sie die Wohnung längere Zeit mieten wollen oder bestimmte Reparaturen selbst durchzuführen.

Scheuen Sie sich nicht, mit dem Vermieter über den Mietpreis zu verhandeln. Manche Vermieter sind bereit, den Preis zu senken. Beispielsweise, wenn Sie die Wohnung längere Zeit mieten wollen oder bestimmte Reparaturen selbst durchzuführen. Ziehen Sie weg vom Stadtkern: Ziehen Sie in Betracht, an den Stadtrand zu ziehen. Die Mietpreise sind dort niedriger und gute Verkehrsanbindungen sind meist ebenfalls vorhanden.