Umweltschutz im eigenen Badezimmer: Mit cleveren Technologien Wasser und Energie sparen

Duschvergnügen und Wassersparen – beides geht © Pixabay

Hitzewellen sorgen in deutschen Sommern immer öfter für regionale Wasserknappheit. Wassersparen beginnt im eigenen Zuhause – dank moderner Möglichkeiten besonders bequem.

Wasser wird immer wertvoller: Auch in Deutschland sind extreme Hitzewellen und Dürren keine Seltenheit mehr. Umso besser, dass Privathaushalte im eigenen Bad und in der Küche jetzt ganz bequem Wasser sparen können.



Immerhin machen Körperpflege, Geschirrspülen und die Toilettenspülung knapp 70 Prozent des täglichen Pro-Kopf-Wasserverbrauchs in Deutschland aus. Mit ressourcensparenden Lösungen wie von der Sanitärmarke GROHE duschen Sie beim nächsten Mal nachhaltiger - das schont sowohl die Umwelt als auch den eigenen Geldbeutel.

Wassersparpotenzial entdecken: Weniger Wasser, gleicher Komfort

Jeder Mensch verbraucht in Deutschland täglich etwa 128 Liter Wasser. Mit wasser- und energiesparenden Küchen- und Bad-Armaturen von GROHE können Sie diesen Verbrauch erheblich senken. Aber wie funktioniert das?



Die smarte GROHE EcoJoy Technologie kann den Wasserverbrauch um bis zu 50 Prozent verringern. Sie arbeitet mit einem Durchflussbegrenzer, der für einen geringeren Wasserdurchlauf sorgt. Der Komfort bleibt allerdings der gleiche: Dank gleichzeitiger Anreicherung mit Luft, bleibt ein gewohnt voller Wasserstrahl erhalten.



Die Verbraucherzentrale empfiehlt solche Sparduschköpfe mit Durchflussbegrenzer, um Energie und Wasser zu sparen. Denn während ein herkömmlicher Duschkopf zwischen zehn und zwölf Litern Wasser pro Minute verbraucht, benötigen einige sparsame Modelle wie jene mit EcoJoy Technologie weniger als sechs Liter - nur knapp die Hälfte also.



Die wassersparende EcoJoy Technologie lässt sich an Armaturen im ganzen Haus verbauen. Auf diese Weise sparen Sie nicht nur beim Duschen, sondern auch beim Händewaschen und beim Abwasch in der Küche mühelos Wasser und Energie. Langfristig sparen Sie dadurch sogar bares Geld. Die jährliche Gesamtersparnis kann bis zu 848 Euro betragen.*

Mit den neuen Technologien von GROHE kann das Dusch- und Badeerlebnis noch sparsamer gestaltet werden. © GROHE

Die Ergebnisse sind eindeutig: Ressourcensparlösungen von GROHE schonen nicht nur die Umwelt, sondern gleichzeitig den eigenen Geldbeutel.

Energie sparen? Aufs Warmwasser kommt es an

Vor allem bei warmem Wasser lohnt sich das Sparen: Wasser zu erhitzen, verbraucht viel Energie. Je weniger warmes Wasser Sie verbrauchen, desto weniger Energie wird dafür nötig - Sie sparen doppelt.



Warmes Wasser ist zwar aus dem Alltag nicht wegzudenken. Dennoch wird es oft ungewollt verschwendet, was Einsparpotenzial bietet. Armaturen mit sparsamer Hebeltechnik schaffen hier Abhilfe. Die GROHE SilkMove ES (Energy Saving) Technologie reduziert Ihren Warmwasserverbrauch mithilfe eines leichtgängigen Bedienhebels, der in der mittleren Position nur kaltes Wasser fließen lässt.

Die Produktlinie GROHE Eurosmart verfügt über eine Kaltstart-Technologie. Somit wird der unnötige Verbrauch von heißem Wasser drastisch reduziert. © GROHE

Dank dieser Kaltstart-Technologie verschwenden Sie kein warmes Wasser mehr: Heißes Wasser zu nutzen, ist nun immer eine bewusste Entscheidung. Gerade an heißen Sommertagen, die Wasserknappheit verursachen können, ist warmes Wasser oft unnötig - sparen Sie also bequem Energie mit der Kaltstart-Technologie von GROHE.



Eine weitere Möglichkeit, warmes Wasser bewusst zu nutzen, sind Thermostate. Besonders sinnvoll sind sie in Duschen: Zu Beginn die optimale Wassertemperatur einzustellen, kann ziemlich nervig sein und verschwendet gleichzeitig wertvolle Ressourcen. Mit einem Thermostat wie dem GROHTHERM 1000 stellen Sie nicht nur die gewünschte Temperatur problemlos und schnell ein, sondern sparen mit dem integrierten Eco-Button auch jede Menge Wasser.



Für ein angenehmes Dusch-Erlebnis bleibt die Duschtemperatur mit der GROHE TurboStat-Technologie gleich - Schluss mit Temperaturschwankungen, die nur Zeit und Nerven kosten. Die TurboStat-Lösung ist beispielsweise im GROHE Euphoria 260 Duschsystem verbaut. Diese Komplettlösung bietet außerdem sparsame Kopf- und Handbrausen, die dank EcoJoy nur 9,5 Liter Wasser pro Minute verbrauchen.

Das GROHE Euphoria 260 Duschsystem bietet nachhaltige Lösungen und sorgt für eine stets gleichbleibende Wassertemperatur. © GROHE

Solche Energiesparmaßnahmen tragen dazu bei, Treibhausgasemissionen zu verringern: Es wird weniger Energie zur Warmwasserbereitstellung gebraucht. Treibhausgase sind verantwortlich für die Erderwärmung, welche wiederum Wetterextreme wie Hitzewellen und damit einhergehende Wasserknappheit verursacht. Durch einen bewussten Umgang mit Warmwasser können Sie der Umwelt so etwas Gutes tun.

Mit GROHE Energie sparen und die Umwelt schonen



Mit ressourcensparenden Technologien für den eigenen Haushalt verringern Sie Ihren täglichen Wasserbedarf, ohne es zu merken. Gleichzeitig können Sie sich über gespartes Geld freuen. Als eine der führenden Sanitärmarken bietet GROHE Produkte für nachhaltige Wassernutzung an, ohne auf Komfort-Standards zu verzichten. So geht Energiesparen im heimischen Badezimmer ganz einfach.

*Es handelt sich um eine Beispielrechnung der Firma GROHE für einen 4-Personen-Haushalt. Weitere Informationen unter https://www.grohe.de/de_de/energie-sparen/