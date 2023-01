Mondkalender Januar 2023: Wann muss was im Garten gemacht werden?

Obstgehölze wie der Apfelbaum vertragen einen Rückschnitt im Januar gut. © agefotostock/Imago

Die Gartenarbeit und Saat der Pflanzen kann auch im Monat Januar nach dem Mondkalender ausgerichtet werden. Eine gute Zeit für den Rückschnitt von Gehölzen.

Schon vor hunderten von Jahren fanden die Menschen heraus, dass der Mond vieles auf der Erde beeinflusst. Dazu gehören nicht nur Ebbe und Flut, sondern auch Vorgänge in der Natur und sogar im menschlichen Körper. Wer nach dem Mondkalender lebt, achtet zum Beispiel auf das passende Sternzeichen, in dem der Mond gerade steht, um etwa Friseurtermine zu planen, den Hausputz zu erledigen oder sich um andere gesundheitliche Fragen zu kümmern. Verschiedene Phasen im Mondzyklus, wie die Ab- und Zunahme des Mondes und das Tierkreiszeichen, in dem er steht, spielen dabei eine Rolle.

Welche Gartenarbeiten im Januar anstehen, weiß 24garten.de.

Bereits im Mittelalter richtete sich die Arbeit der Bauern auf dem Feld nach dem Mond und moderne Gartenarbeit unterscheidet sich davon im Prinzip kaum. Jeder Monat hat seine eigenen Besonderheiten, wie Maria Thun (1922-2012), die Pionierin des biologisch-dynamischen Gärtnerns, anhand von astronomischen Berechnungen erforscht hat. Auf die folgenden Besonderheiten sollten Sie achten, wenn Sie sich im Januar um Ihren Garten kümmern.