Befreien Sie Ihren Terrassenboden von Moos und Algen – mithilfe eines Hausmittels

Von: Anne Hund

Gerade Terrassen und Balkone, die lange feucht bleiben und wenig Sonne abbekommen, könnten vom Grünbelag befallen werden.

Wenn sich grüne Beläge aus Algen und Moos auf dem Boden von Balkon oder Terrasse breitmachen, ist das für Bewohner kein schöner Anblick. Wer den Grünbelag entfernen will, sollte jedoch keine chemischen Vernichtungsmittel verwenden. Denn sie könnten ins Abwasser gelangen und den eigenen Pflanzen schaden. Handelt es sich um einen Holzboden, eignet sich in vielen Fällen auch kein Hochdruckreiniger, weil das Holz zu empfindlich ist.

Gerade Terrassen und Balkonen, die lange feucht bleiben und wenig Sonne abbekommen, könnten künftig betroffen sein. © Panthermedia/Imago

Moos und Algen vom Terrassenboden mit Hausmitteln entfernen

Sie wollen Moos und Algen vom Terrassenboden möglichst schonend entfernen? „Also ist Schrubben angesagt“, wie die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen auf ihrer Website erklärt, die dabei auf ein bewährtes Hausmittel verweist – nämlich Waschsoda, das es beispielsweise im Drogeriemarkt zu kaufen gibt. So funktioniert es: Zunächst sollte man „1-2 Esslöffel Waschsoda in einem Liter heißem Wasser auflösen“, schreibt die Verbraucherzentrale. Groben Schmutz sollte man zudem mit dem Besen vom Balkon- oder Terrassenboden entfernen.

Danach kann man das aufgelöste Waschsoda großzügig auf den Stellen mit dem Grünbelag verteilen und ein paar Stunden lang einwirken lassen. Und im Anschluss mit Wasser und einer Bürste oder einem Besen nachschrubben.

Grünbelag günstig und umweltfreundlich von der Terrasse entfernen

Man sollte die Wirkung der Mischung allerdings zunächst an einer kleinen Stelle testen, heißt es in einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zu den Tipps. Zudem sollte man der Verbraucherzentrale zufolge Haushaltshandschuhe tragen, wenn man das alkalische Hausmittel auftrage, um die Hände zu schützen. Wichtig, so heißt es weiter: Handelt es sich um geöltes Holz auf Terrasse oder Balkon, muss man diesen Schutz nach dem Reinigen mit der Waschsoda-Mischung gegebenenfalls erneuern. Auf Holzböden können Sie Grünbelag auch noch mit anderen Hausmitteln entfernen.

Unkraut in den Fugen, wie beispielsweise in der Garageneinfahrt, sollte man auf keinen Fall mit Unkrautvernichtungsmitteln, sogenannten Herbiziden, behandeln, so auch der wichtige Hinweis der Verbraucherzentrale. „Geldstrafen bis 50.000 Euro drohen, denn diese Mittel belasten Wasser, Boden, Mensch und Tier“, heißt es auf ihrer Website. Auch sollten Sie Unkraut in der Einfahrt nicht mit Essig oder Salz bekämpfen. Genauso schnell und wirksam funktioniert es stattdessen mit umweltfreundlichen Methoden.