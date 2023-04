Nach Ostern: In diese Mülltonne gehören Eierschalen und Co.

Eierschalen, die mit Lebensmittelfarben bemalt wurden, gehören in die Biotonne. Wurden sie aber in Glitzer oder Metallicfarben eingefärbt, müssen sie in den Restmüll geworfen werden. © Mascha Brichta/dpa-tmn

Ostereier, Hefezopf und Geschenke gehören an Ostern einfach dazu. Doch in welche Tonne soll der Müll, der dabei anfällt, eigentlich entsorgt werden?

Berlin - Wussten Sie, dass Sie Eierschalen, die mit Glitzer oder Metallic-Farbe bemalt sind, besser nicht in die Biotonne werfen? Obwohl man das ABC der Mülltrennung gut beherrscht, kann es bei einigen Abfällen immer noch zu Unsicherheiten kommen. Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) erinnert daran, welcher Ostermüll in welche Tonne gehört.

Ostereier

Nachdem die Ostereier versteckt, gesucht und gegessen wurden, bleiben die bunten Schalen übrig. Wenn sie mit Lebensmittelfarben bemalt wurden, können sie wie normale Eierschalen in den Biomüll geworfen werden.

Sind sie aber mit Glitzer oder Metallicfarbe eingefärbt, gehören sie in die Restmülltonne. Die Glitzerpartikel bestehen oft aus Kunststoff oder Metall und würden so den Biomüll verunreinigen.

Geschenkpapier

Geschenkpapier gehört - wie der Name sagt - in den Papiermüll. Aber Vorsicht: Das gilt nur für Papier, andere Materialien wie etwa Plastikfolien kommen in den Restmüll oder in die Gelbe Tonne.

Zudem sollte man laut dem Verband kommunaler Unternehmen die Klebestreifen vorher entfernen, denn diese sollten ebenfalls nicht in der Papiertonne landen.

Backpapier vom Hefezopf

Hier täuscht der Name: Backpapier gehört nicht in den Papiermüll, sondern auch in den Restmüll. Denn Backpapier ist beschichtet, damit das Gebackene nicht daran kleben bleibt. dpa