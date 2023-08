Checkliste: Was vor dem Urlaub in Haus und Wohnung zu erledigen ist

Von: Andrea Stettner

Bevor es in den wohlverdienten Urlaub geht, gibt es in der Wohnung noch einiges zu erledigen. Sieben Punkte dürfen auf keiner To-Do-Liste fehlen.

Damit es nach der Rückkehr aus dem Urlaub keine bösen Überraschungen gibt, sollten Sie Ihre Wohnung vor der Abreise gründlich vorbereiten. Unsere Checkliste zeigt die wichtigsten Punkte, auf die Sie achten sollten – vom Kühlschrank bis zu den Balkonpflanzen.

1. Lebensmittel mitnehmen oder entsorgen

Vor dem Urlaub heißt es noch einmal kräftig die Balkonblumen zu gießen, bevor es in die wohlverdienten Ferien geht. © IMAGO/Irina Heß

Verderbliche Lebensmittel, die Sie bis Urlaubsantritt noch nicht verbraucht haben, sollten Sie jetzt unbedingt noch loswerden. Denn offener Käse, Spaghetti-Reste und Co. entwickeln sonst ein unangenehmes „Eigenleben“ – in Form von Schimmel. Aber auch Obst, Gemüse oder frische Milch verderben während eines zweiwöchigen Urlaubs schnell. Das heißt: Entweder Sie nehmen die Lebensmittel als Proviant mit, verschenken sie an Nachbarn oder entsorgen sie notfalls im Müll.

2. Spülmaschine ein letztes Mal anwerfen und danach offen stehen lassen

Ist die letzte Mahlzeit vor der Abreise erledigt, werfen Sie die Spülmaschine noch ein letztes Mal an. Nicht vergessen, denn schmutzige Teller oder Besteck schimmeln schnell, wenn sie mehrere Tage im Geschirrspüler stehen. Nach dem Spülgang reicht es, die Spülmaschine offen stehenzulassen, damit die Feuchtigkeit entweichen kann und sich keine unangenehmen Gerüche in der Maschine bilden.

3. Elektrogeräte: Stecker ziehen

Elektrogeräte wie TV, Stereoanlage, Kaffeemaschine oder Router ziehen auch im Stand-by-Modus Strom und sollten deshalb vor dem Urlaub vom Netz genommen werden. Außerdem schützen Sie Ihre Geräte so vor Überspannungsschäden durch Blitzeinschlag bei Gewittern. Den Kühl- oder Gefrierschrank sollten Sie nur abstecken, wenn er vorher abgetaut wurde – und danach offen stehen lassen, um Schimmelbildung zu vermeiden.

4. Pflanzen auf Urlaub vorbereiten

Damit Ihre Balkon- und Gartenpflanzen während des Urlaubs nicht verdursten, bitten Sie am besten Freunde oder Nachbarn um Hilfe. Diese können auch gleich den Briefkasten während Ihrer Abwesenheit leeren. Wer das nicht möchte, kann sich mit ein paar Kniffen behelfen, damit Blumen und Co. den Urlaub überstehen.

5. Anwesenheit vortäuschen, um Einbruch zu verhindern

Während der Urlaubszeit haben auch Einbrecher Hochsaison. Um diese nicht unnötig auf Ihr verlassenes Heim aufmerksam zu machen, können Sie etwa Briefe bei der Post einlagern lassen und ein Auto vor der Garage parken. Wertgegenstände sollten in den Safe oder zumindest von außen nicht sichtbar sein. Auch Zeitschaltuhren für Licht und Jalousien können sinnvoll sein. Rollläden, die dagegen tagsüber ständig geschlossen sind, senden ein eindeutiges Signal an Langfinger, dass diese Wohnung gerade unbewohnt ist.

6. Wasser abdrehen

Während des Urlaubs kann schnell einmal ein Wasserschlauch in der Wohnung platzen – Wasserschaden garantiert. Damit die Versicherung nichts zu bemängeln hat, sollten Sie am besten den Hauptwasserhahn in Ihrer Wohnung oder dem Einfamilienhaus abstellen, oder zumindest den Zulauf für Spülmaschine und Waschmaschine. Bei letzteren beiden werden die Wasserschläuche besonders häufig undicht.

7. Fenster und Türen schließen und den Müll rausbringen

Ist alles erledigt und die Koffer stehen bereits vor der Haustür, heißt es nur noch: alle Fenster und Türen schließen und den Müll rausbringen. Wir wünschen Ihnen schöne Ferien!