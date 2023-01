Waren Sie schon mal nachts in fremden Häusern?

Rund 60 Musterhäuser öffnen ihre Türen für die Besucherinnen und Besucher – bei freiem Eintritt. © Bauzentrum Poing

„Fensterln“ ist wieder erlaubt! „Nacht der Musterhäuser“ im Bauzentrum Poing bei München am Freitag, 3. Februar 2023, von 17:00 bis ca. 22:00 Uhr

Die Nacht ist die Zeit des Träumens. Bei der „Nacht der Musterhäuser“ im Bauzentrum Poing bei München haben Bauinteressierte am Freitag, 3. Februar 2023, von 17:00 bis circa 22:00 Uhr reichlich Gelegenheit, dem Traum vom eigenen Heim näherzukommen. Rund 60 Musterhäuser öffnen ihre Türen für die Besucherinnen und Besucher – bei freiem Eintritt. Das Bauzentrum veranstaltet das beim Publikum beliebte Abendformat bereits seit mehr als zehn Jahren. Ein Highlight für Kunstliebhaber ist an diesem Abend die Eröffnung einer Ausstellung mit Werken von Künstlervereinigungen aus Poing und dem Kreis Ebersberg, deren Bilder bis Ende Februar im Bauzentrum ausgestellt werden.

„Eine einzigartige Atmosphäre“, „entspannte Gespräche“, „ein sehr informativer Abend“: So oder ähnlich enthusiastisch äußerten sich Bauinteressierte bei den bisherigen Events. Besucherinnen und Besucher können sich auch dieses Mal auf die besondere Mischung aus Erlebnis und Information freuen. Fast 60 Häuser, davon einige erst in den letzten beiden Jahren eröffnet, warten darauf, von den Gästen entdeckt zu werden. „Fensterln“ ist wieder angesagt. Besucherinnen und Besucher können sich beim kompetenten Beratungspersonal der Haushersteller ausgiebig über das Thema Hausbau informieren: Was sind die Vorteile eines Fertighauses? Wie gestalte ich mein Haus möglichst energieeffizient? Welche Fördermittel kann ich in Anspruch nehmen? Die vielen Anregungen und Tipps aus den Gesprächen bilden ein solides Fundament für die Planung des eigenen Bauvorhabens.

Hausbau-Tipps in entspanntem Rahmen

Die „Nacht der Musterhäuser“ hat sich als stimmungsvoller Jahresauftakt bei den Ausstellungsbesuchern etabliert. © Bauzentrum Poing

Die „Nacht der Musterhäuser“ hat sich als stimmungsvoller Jahresauftakt bei den Ausstellungsbesuchern etabliert. Begrüßungs-Glühwein, Kinderpunsch und ein mit Fackeln erleuchtetes Ausstellungsgelände zaubern eine winterlich-romantische Atmosphäre und bilden den Rahmen für einen ganz besonderen Informations-Abend. In dem einen oder anderen Musterhaus locken kleine Snacks und Getränke, sodass Besucher die Häuser abseits des „Ausstellungsalltags“ ganz gemütlich auf sich wirken lassen können.

Extra-Highlight: Kunstausstellung in der Hausausstellung mit Werken regionaler Künstler

Besonderer Programmpunkt für Kunstliebhaber ist an diesem Abend die Eröffnung einer Ausstellung von Gemälden der Poinger Galerie, dem Kunstnetzwerk Poing und der Künstlergruppe KunstStoff. In 16 der rund 60 Musterhäusern finden Besucherinnen und Besucher jeweils ein Kunstwerk vor. Wer möchte, kann sich direkt vor Ort mit den Kunstschaffenden austauschen, denn sie werden in den Musterhäusern für Fragen zu ihren Werken zur Verfügung stehen. Nach der „Nacht der Musterhäuser“ sind die Bilder noch etwa drei bis vier Wochen im Bauzentrum zu bewundern.

Häuser für jeden Geschmack

Unter den Musterhäusern des Bauzentrums Poing finden Bauinteressierte Entwürfe in den unterschiedlichsten Bauweisen und Stilrichtungen vor: vom typischen Einfamilienhaus für die junge Familie über filigrane Holz-Skelettbauten mit Glasfronten bis hin zu geradliniger Bauhaus-Architektur, von Modulbauweise und Bungalow bis zur luxuriösen Stadtvilla, von Holz-Fertigbau bis zu Häusern aus Ziegelelementen oder speziellem, umweltfreundlichem Poren- und Leichtbeton.

Tipp Wer bei der „Nacht der Musterhäuser“ verhindert ist, hat trotzdem Gelegenheit, die attraktiven Ausstellungshäuser zu besichtigen. Bauinteressierte können sich Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr in Poing informieren. Montag ist Ruhetag. Der Ausstellungskatalog mit Fotos und Beschreibungen der Häuser ist kostenlos an der Kasse erhältlich.

Kostenfreie Energieberatungen und Smart Building Tour

Auch weitere Besuche des Bauzentrums Poing lohnen sich. Zum einen werden bis zum Sommer 2023 weitere neue Musterhäuser fertiggestellt. Zum anderen gibt es für Bauinteressierte ein attraktives Informationsprogramm mit kostenlosen Energieberatungen. An den Freitagen, 20. und 27. Januar, haben Bauinteressierte die Gelegenheit, sich von staatlich zertifizierten und unabhängigen Energieberatern von 11 bis 14 Uhr zu allen Fragen rund um die Energieversorgung der eigenen vier Wände beraten zu lassen. Zudem können angehende Bauleute am Freitag, 10. Februar, wiederum von 11 bis 14 Uhr, Expertinnen und Experten zum Thema „Smart Building“ befragen. Zu allen drei genannten Termin gibt es anschließend von 14:30 Uhr bis 16 Uhr kostenlos eine geführte Tour durch ausgewählte Musterhäuser. Treffpunkt ist der Technologie-pavillon am Eingang des Bauzentrum Poings.

Adresse

Bauzentrum Poing

Senator-Gerauer-Straße 25

85586 Poing/Grub

Tel. 089 / 99 020 760

Web: www.bauzentrum-poing.de

E-Mail: poing@musterhaus-online.de

Öffnungszeiten & Eintrittspreise Geöffnet von 10-17 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen. Montag Ruhetag. Erwachsene 4 €, ermäßigt 2 € (Kinder, Studenten, Schwerbehinderte)

Betreiber

Ausstellung Eigenheim und Garten

Höhenstraße 21

70736 Fellbach

Tel. 0711 / 52 04 94 26

E-Mail: info@musterhaus-online.de