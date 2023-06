Holunderblüten für Sirup nicht waschen, sonst war die ganze Mühe umsonst

In der Küche sollte es immer reinlich zugehen. Wer allerdings Holunderblüten vor ihrer Zubereitung wäscht, hätte sich die Arbeit für Hollerkücherl oder Sirup sparen können.

Das Aroma von Holunderblüten gehört zum Sommer wie das Eis schlecken und das Baden im See. Da man die Blüten nur im Frühling und Frühsommer pflücken kann, sind sie wie der Spargel ein rares, saisonales Gut. Frisch vom Strauch schmecken sie toll im Pfannkuchenteig ausgebacken, als Gelee oder Sirup kann man das blumige Aroma noch viele Monate länger konservieren. Wenn man bei der Zubereitung der Holunderblüten nicht den Fehler macht, diese zu waschen. Denn dann fließt das Beste einfach mit weg. Doch es gibt auch noch andere Dinge, die sie beim Holunder beachten sollten.

Richtige Ernte und Vorbereitung sind für das Aroma der Holunderblüten das A und O

Von Mai bis in den Juli lassen sich Holunderblüten ernten und mit ihrem Aroma viele Speisen verfeinern. © YAY Images/Imago

Ernten Sie die Blüten an einem sonnigen, trockenen Tag, und zwar möglichst die voll geöffneten Blüten. Auf diese Weise kommen Sie am besten an die süßen Pollen, die für das typische Holunder-Aroma und den Geschmack maßgeblich sind – die Bienen laben sich schließlich auch nicht an den geschlossenen Knospen. Im Idealfall sammeln Sie die Blüten in einem Korb und nicht in einer Tüte oder einer Stofftasche, damit die zarten Blüten nicht abknicken.

Im nächsten Schritt reicht es, die Holunderblütenrispen vorsichtig auszuschütteln, damit kleine versteckte Insekten hinausfallen. Wer möchte, kann über die Blüten noch Küchenpapier breiten, das löst bei den gegebenenfalls noch vorhandenen Tieren zusätzlich einen Fluchtreflex aus. Das reicht. Denn wer es ganz gründlich angehen möchte und die Blüten wäscht, entfernt mit dem ausgespülten Nektar nahezu alle Aromen. Aus diesem Grund sollte man die Rispen auch nicht gleich nach einem Regenschauer ernten, weil dieser ebenfalls den duftenden Blütenstaub abwäscht. Außerdem erhöhen feuchte Blüten das Schimmelrisiko.

Wenn mit der Ernte alles gut geklappt hat, steht der Zubereitung eines Holunderblütensirups oder gar eines Weins aus Holunderblüten nichts mehr im Wege.