Neubauprojekt „dahoam“ in Vaterstetten – Endspurt im finalen Bauabschnitt

Im finalen Bauabschnitt des Erfolgsprojekts „dahoam“ in Vaterstetten haben Sie jetzt noch einmal die Gelegenheit, sich eine der begehrten Eigentumswohnungen oder Häuser in einer attraktiven Lage im Münchner S-Bahn-Gebiet zu sichern.

Mit dem finalen Verkaufsabschnitt des Erfolgsprojekts „dahoam“ in Vaterstetten östlich von München werden jetzt zum letzten Mal weitere moderne Eigentumswohnungen und Reihenhäuser in einer Vorzugslage direkt am Grünanger realisiert. Lage, Architektur- und Energiekonzept, Ausstattung, Wohnwert sowie die großzügige Freiflächenplanung und das vergleichsweise günstige Preis-Leistungsverhältnis im Münchner S-Bahn-Gebiet lassen keine Wünsche offen.

Moderne Eigentumswohnungen

Im Neubauprojekt „dahoam“ haben Sie aktuell noch die Wahl zwischen kompakten 2-Zimmer-Wohnungen mit ca. 48 m², ideal geschnittenen 3-Zimmer-Wohnungen ab ca. 66 m² Wohnfläche bis hin zu den herrlich geräumigen 4- und 5-Zimmer-Familienwohnungen bis ca. 113 m² Wohnfläche oder gar Reihenhäusern mit 5 Zimmern und ca. 147 m² Wohnfläche. Die Wohnungen verfügen wahlweise über nach Süden oder Westen ausgerichtete, sonnig gelegene Privatgärten mit Terrassen, geschützte Loggien oder große, terrassenähnliche Balkone. Der Anger und die geschützten, ruhigen Grünräume zwischen den Häusern sorgen für ein angenehmes Maß an Privatsphäre und zusätzlichen Freiraum. Gleichzeitig sorgen sie für eine nahtlose Verzahnung mit der natürlichen Umgebung. Die umliegenden Wiesen und Felder sind nicht nur ein Vorzug für Naturliebhaber, sondern auch für Familien mit Kindern.

+ Exemplarische Darstellung der Mehrfamilienhäuser „dahoam“ © HI Wohnbau

Moderne Ausstattung

Viel Komfort, Raum und Sicherheit für Singles, Familien und Senioren.

Durch die großzügige Grundrissplanung und die großen Fensterelemente mit elektrischen Rollläden sind die Wohnungen und Häuser von „dahoam“ freundlich und hell. Eine Fußbodenheizung unter dem Eichenholzparkett in den Wohnräumen sorgt für ein behagliches Raumklima. Eine Video-Gegensprechanlage schafft zusätzlichen Komfort und Sicherheit. In den Bädern erwartet Sie eine hochwertige Ausstattung mit modernen Designerprodukten von namhaften Herstellern, bodengleichen, gefliesten Duschen, Handtuchheizwärmern und teilweise Doppelwaschtischen. Die tageslichthellen Wohn-Ess-Kochbereiche, die zum Teil auch Inselkochlösungen vorsehen, sind ein idealer Treffpunkt für die ganze Familie. Ein Aufzug in den Mehrfamilienhäusern bringt Sie vom Obergeschoss bis in die Tiefgarage zu Ihrem Tiefgaragen-Einzelstellplatz. Schwellenlose Zugänge in die Wohnungen erleichtern nicht nur Senioren den Alltag, sondern auch jungen Familien mit Kinderwägen.

Reihenhäuser

Ein hoher Wohnkomfort und viel Lebensqualität erwartet Sie in den im Bauhaus-Stil geplanten Reihenhäusern von „dahoam“ mit 5 Zimmern und ca. 147 m² Wohnfläche. Besonderheiten der Häuser sind die offenen, großzügigen Wohn-Ess-Koch-Bereiche, die großformatigen, bodentiefen Fensterelemente sowie die nach Süden ausgerichteten Privatgärten und Sonnenterrassen. Im Dachgeschoss befindet sich ein ausgebautes Dachstudio mit eigenem Bad und einer bis zu ca. 17 m² große Dachterrasse mit vielseitiger Ausstattungs- und Nutzungsmöglichkeit. Im Untergeschoss erhalten Sie zwei große Mehrzweckräume. Zu jedem Haus gehören zudem ein Tiefgaragen-Einzelstellplatz und ein oberirdischer Stellplatz pro Haus.

Mehr Unabhängigkeit dank Eigenstrom

Das innovative, optionale Eigenstromkonzept im Projekt „dahoam“ lässt sich auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Eine Photovoltaikanlage mit Stromspeicher auf den Dächern ermöglicht eine bis zu 80 prozentige, autarke Stromversorgung. Die Stromkosten lassen sich somit deutlich und nachhaltig senken.

+ Exemplarische Darstellung der Mehrfamilienhäuser "dahoam"

Kurze Wege

In der sympathischen Gemeinde Vaterstetten finden Sie alles Wichtige für den Alltag direkt vor Ort. Einkaufsmöglichkeiten, Kitas, Schulen, medizinische Versorgung und gastronomische Angebote sind fußläufig gelegen. Viele attraktive Freizeitmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Reitschule Reitsberger Hof, der Kletterwald Vaterstetten oder der idyllische Steinsee, befinden sich in der Umgebung und sind zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar. Für ein lebendiges Gemeindeleben sorgen zahlreiche Vereine, vom Sportclub bis hin zur Burschenschaft.

In Vaterstetten profitieren die Bewohner von einer sehr guten Verkehrsanbindung – ob mit dem Auto oder dem ÖPNV. Von der S-Bahn-Station „Vaterstetten“ aus ist der Münchner Marienplatz mit der S6 in rund 20 Minuten erreichbar. Eine Bushaltestelle befindet sich direkt vor der Haustür. Mit dem Auto gelangen Sie in wenigen Minuten auf den Autobahnring A99 in Richtung Münchner Innenstadt oder in die Berge.

Individuelle Beratungen im Info-Pavillon am Baugrundstück: Am Birkenweg/Pfarrer-Aigner-Allee, Zufahrt über Dorfstraße in 85591 Vaterstetten.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 16:30 – 18:30 Uhr

Samstag und Sonntag: 14:00 – 17:00 Uhr

Beratung und Verkauf:

Objekt-Telefon: 089 / 66 59 60

„dahoam“ ist ein Projekt der Projektgesellschaft Vaterstetten Nordwest GmbH & Co. Wohnbau 1 KG

Alle aktuellen Informationen zu „dahoam“ finden Sie hier.