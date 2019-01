Neubauprojekt "dahoam" in Vaterstetten – Verkaufsstart des finalen Bauabschnitts

Im Erfolgsprojekt "dahoam" haben Sie nun noch einmal die Gelegenheit, sich eine der begehrten Eigentumswohnungen oder ein gemütliches Reihenhaus zu sichern.

Im finalen Verkaufsabschnitt des Erfolgsprojekts "dahoam" entstehen direkt am Grünanger modern geschnittene 2- bis 4-Zimmer-Eigentumswohnungen sowie großzügige Reihenhäuser mit 4 oder 5 Zimmern. Lage, Architektur- und Energiekonzept, Ausstattung, Wohnwert sowie die großzügige Freiflächenplanung und das vergleichsweise günstige Preis-Leistungsverhältnis im Münchner S-Bahn-Gebiet lassen keine Wünsche offen.

Moderne Eigentumswohnungen

Im Projekt "dahoam" reicht die Auswahl von der praktischen 2-Zimmer-Singlewohnung ab ca. 50 m² Wohnfläche bis hin zur herrlich geräumigen 4-Zimmer-Familienwohnung mit ca. 104 m² Wohnfläche. Besonders interessant für Kapitalanleger sind die kompakten 2-Zimmer-Wohnungen ab 45 m² Wohnfläche. Jede Wohnung verfügt wahlweise über einen nach Süden oder Westen ausgerichteten, sonnig gelegenen Privatgarten mit Terrasse, eine geschützte Loggia oder einen großen, terrassenähnlichen Balkon. Das Projekt "dahoam" besteht aus kleinen Einheiten mit zum Teil nur neun Eigentumswohnungen pro Hauszugang und weist eine niedrige Bebauung mit nur drei Etagen auf. Das Projekt überzeugt durch seine großzügige Freiflächenplanung und seine Naturnähe mit angrenzenden, unverbauten Wiesen und Feldern.

Wohnbeispiele: 2-Zimmer-Wohnung 1. OG, Süd-Balkon und offener Koch-/Wohn-/Essbereich, ca. 55m² €382.900 3-Zimmer-Wohnung 1. OG, Süd-West-Loggia, ca. 30m² Koch-/Wohn-/Essbereich, Tageslichtbad, Duschbad, ca. 80m² Wfl. €537.900 4-Zimmer-Wohnung 1. OG, Süd-West-Loggia, offener Koch-/Wohn-/Essbereich, Bad und Duschbad, ca. 96m² Wfl. €632.900

Moderne Ausstattung

Selbstverständlich dürfen sich die Bewohner von "dahoam" auf eine Qualitätsausstattung freuen.

Großzügige Fensterelemente mit elektrischen Rollläden sorgen für helle, freundliche Räume. Dank der Fußbodenheizung unter dem Eichenholzparkett genießen Sie ein wohnbehagliches Raumklima. Die hochwertigen Bäder bieten bodengleiche, geflieste Duschen und Qualitätsausstattung von namhaften Herstellern. Der offene, tageslichthelle Wohn-Ess-Kochbereich ist ein idealer Treffpunkt für die ganze Familie. Eine Videogegensprechanlage und Tiefgaragen-Einzelstellplätze sorgen für zusätzlichen Wohnkomfort. Dank einem Aufzug von der Tiefgarage bis zum Dachgeschoss, den schwellenfreien Zugängen zu den Wohnungen und den zum Teil barrierefreien Eigentumswohnungen wird auch älteren Bewohnern oder Familien mit Kinderwagen der Alltag erleichtert.

Reihenhäuser

Die im modernen Bauhausstil gestalteten Reihenhäuser von "dahoam" bieten mit wahlweise 4 oder 5 Zimmern eine ideale Grundrissaufteilung und einen hohen Wohnkomfort. Vom Wohn-Ess-Kochbereich im Erdgeschoss haben Sie einen direkten Zugang zur sonnigen Terrasse und zum Privatgarten. Auf das 1. OG verteilen sich weitere Schlafzimmer und Badezimmer. Im Dachgeschoss verfügen Sie mit dem Studio, separatem Badezimmer und der ca. 17 m² großen Dachterrasse über zusätzlichen Raum zur freien Entfaltung.

+ Exemplarische Darstellung der Mehrfamilienhäuser "dahoam"

Innovatives Eigenstromkonzept – eine gute Option

Eine besondere Eigenschaft des Projektes "dahoam" ist das innovative, auf die Bedürfnisse der Bewohner abgestimmte Energiekonzept. Eine Photovoltaikanlage mit Stromspeicher ermöglicht eine bis zu 80 prozentige, autarke Stromversorgung. Die Stromkosten lassen sich so deutlich und nachhaltig senken.

Naturnah wohnen, urban leben

Ein besonderer Vorzug für Familien und Naturliebhaber sind die vielen Grün- und Freiflächen im neuen Wohnquartier. Das Herzstück bildet der Quartiersanger, ein Treffpunkt in der Nachbarschaft. Das große Angebot an Spielplätzen wird mit dem Naturerlebnis vor Ort kombiniert. Drei öffentliche Parkanlagen mit großzügigen Grünflächen dienen der Erholung und bieten viel Freiraum für Sport und zum Spielen.

Alles was Sie für den Alltag benötigen – Einkaufsmöglichkeiten, Kitas, Schulen, medizinische Versorgung und gastronomische Angebote – haben Sie in Vaterstetten direkt vor der Tür. Hervorragende Freizeitmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Reitschule Reitsberger Hof, der Kletterwald Vaterstetten oder der idyllische Steinsee, befinden sich in der Umgebung und sind zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar.

+ Exemplarische Darstellung der Mehrfamilienhäuser "dahoam"

Verkehrstechnisch sind Sie von Vaterstetten aus bestens angebunden. Mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln ist München bequem erreichbar. Von der S-Bahn-Station Vaterstetten aus benötigen Sie beispielsweise zum Münchner Ostbahnhof rund 20 Minuten mit der S6. Mit dem Auto gelangen Sie in wenigen Minuten auf die Autobahn in Richtung Münchner Norden oder in Richtung Berge.

Individuelle Beratungen im Info-Pavillon am Baugrundstück, Zufahrt über Dorfstraße, am Birkenweg/Pfarrer-Aigner-Allee, 85591 Vaterstetten:

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 16:30 – 18:30 Uhr

Samstag und Sonntag: 14:00 – 17:00 Uhr

Beratung und Verkauf:

Objekt-Telefon: 089 / 66 59 60

Alle Informationen zum Projekt "dahoam" in Vaterstetten finden Sie hier.

"dahoam" ist ein Projekt der Vaterstetten Nordwest GmbH & Co. Wohnbau 1 KG.