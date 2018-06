Neubauprojekt "dahoam" in Vaterstetten – Verkaufsstart des neuen Bauabschnitts

Grüne und stadtnahe Lage

Im neuen Bauabschnitt des Neubauprojekts "dahoam" realisieren der Münchner Bauträger HI Wohnbau GmbH und die Investa Holding GmbH mit ihrer gemeinsamen Projektgesellschaft Vaterstetten Nordwest GmbH & Co. Wohnbau 1 KG modern geschnittene Eigentumswohnungen und großzügige Reihenhäuser in der östlich von München gelegenen Gemeinde Vaterstetten. Der Verkauf weiterer Wohnungen und Reihenhäuser startet am Samstag, den 09. Juni 2018.