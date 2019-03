Neubauprojekt "Am Markt" in Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Attraktive Familienwohnungen

In der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn südöstlich von München realisiert die HI Wohnbau GmbH aktuell moderne Eigentumswohnungen in einer naturnahen Lage mit nahtloser Anbindung an die Münchner Innenstadt.

Im Neubauprojekt "Am Markt" in der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn werden moderne Eigentumswohnungen südöstlich von München realisiert. Das Wohnensemble liegt in zentraler Lage in Höhenkirchen nur wenige Gehminuten von der S-Bahn entfernt.

+ Mehrfamilienhäuser von "Am Markt".

Die Eigentumswohnungen

Besonders hervorzuheben im Projekt "Am Markt" sind die großzügig geschnittenen 3,5- und 4- Zimmer-Wohnungen. Hier genießen Sie viel Raum für gesellige und gemütliche Stunden. Die Wohnungen verfügen wahlweise über eine herrlich sonnige Dachterrasse oder einen großen Balkon, von dem aus Sie den Blick über den grünen, autofreien Innenhof schweifen lassen können.

Die Wohnungen verteilen sich auf drei Mehrfamilienhäuser mit nur wenigen Wohneinheiten. Die barrierefreien Hauszugänge und Zuwege sind nicht nur eine Erleichterung im Alter, sondern auch für junge Familien mit Kinderwägen. Als weiterer Vorzug für Familien liegt "Am Markt" geschützt von einer ringförmigen Spielstraße umgeben. In der Mitte des Projekts befindet sich der wunderschön begrünte und ruhige Anger, der zum Verweilen und Spielen einlädt.

+ Terrasse mit Garten.

Die moderne Wohnausstattung

Für eine stets angenehme Wohnatmosphäre im Projekt "Am Markt" sorgen die intelligent geplanten Grundrisse und die werthaltige Qualitätsausstattung. Wohngemütliche Naturholzparkettböden mit Fußbodenheizung, dreifach verglaste, größtenteils bodentiefe Fensterelemente und eine Gegensprechanlage schaffen einen hohen Komfort.

Die großen Wohn-Ess-Kochbereiche mit tageslichthellen, offenen Küchen bilden den Treffpunkt für die ganze Familie. In den großzügigen Schlafzimmern bietet sich Ihnen viel Stauraum. Die herrlichen Bäder, zum Teil en suite, mit großformatigen Natursteinfliesen, bodengleichen Duschen und teilweise Doppelwaschtischen sind wahre Wohlfühloasen in der eigenen Wohnung. Alle Eigentumswohnungen sind schwellenfrei zugänglich. Ein Lift bringt Sie von der Tiefgarage in alle Etagen. Ein Fahrrad- und Kinderwagenraum steht als zusätzliche Abstellmöglichkeit zur Verfügung.

+ Mehrfamilienhäuser von "Am Markt".

Stadt- und naturnahe Lage

In der gewachsenen Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn finden Sie alles Wichtige für den Alltag fußläufig gelegen. Schulen, Kindergärten, gastronomische Angebote, Banken, Ärzte, Apotheken und Einkaufsmöglichkeiten sind in nur wenigen Minuten erreichbar. Beim Hofladen Höger in Siegertsbrunn erhalten Sie täglich frische Waren direkt vom Erzeuger.

Im Umland findet sich eine Vielfalt an herrlichen Freizeitoptionen und Ausflugszielen, wie der idyllische Steinsee, der BergTierpark Blindham, der Hofoldinger Forst oder der Brauereigasthof Aying. In nur wenigen Minuten gelangen Sie zur A99 oder zur A8 Richtung Norden oder Süden ins herrliche Fünfseenland. Mit der fußläufig zu erreichenden S-Bahn (S7) fahren Sie schnell und bequem in die Münchner Innenstadt.

Neubauprojekt "Am Markt" in Höhenkirchen-Siegertsbrunn: Impressionen Zur Fotostrecke

Sichern Sie sich jetzt noch eine der attraktiven Familienwohnungen!

Individuelle Beratungen finden im Info-Pavillon am Baugrundstück, Zufahrt über Am Markt, 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn, statt:

Öffnungszeiten:

Freitag: 16.30 – 18.30 Uhr

Samstag und Sonntag: 14.00 – 17.00 Uhr

Beratung und Verkauf: Objekt-Telefon: 089 / 66 59 60

Alle aktuellen Informationen zum Projekt "Am Markt" finden Sie hier.

"Am Markt" ist ein Projekt der immosens GmbH und Co. Projekt KG.