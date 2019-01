In München-Pasing am Ende der Paosostraße entstehen im Landschaftspark Paosopark moderne 2- bis 4-Zimmer-Eigentumswohnungen - seit Samstag, den 12.01. im Verkauf.

Im neuen Wohnbauprojekt "PAOSOPARK" entstehen jetzt im Münchner Westen gelegenen Stadtteil München-Pasing moderne 2- bis 4-Zimmer-Eigentumswohnungen direkt an der Ortsgrenze zu Gräfelfing. Eingebettet in die Parklandschaft des Paosoparks bietet das Projekt nicht nur Naturnähe, es ist auch an die Münchner Innenstadt mit der S-Bahn oder mit dem Auto lückenlos angebunden.

+ Illustration der Mehrfamilienhäuser von "PAOSOPARK".

Die Wohnungen – Wohnen mit Parkblick

Neben einer gehobenen Bau- und Ausstattungsqualität verfügen die 2- bis 4-Zimmer-Eigentumswohnungen des Wohnensembles über großzügige Grundrisse mit Wohnflächen von ca. 45 m² bis ca. 95 m² und wahlweise Balkon, Loggia oder Privatgarten mit Terrasse. Die Penthousewohnungen mit bis zu 122 m² Wohnfläche und Dachterrassen mit bis zu ca. 28 m² bieten herrliche Ausblicke in die Parklandschaft. Die Gebäude und Parkstrukturen sind harmonisch miteinander verwoben. Große Abstandflächen sorgen für Privatsphäre, viel Licht und Raum. Die inneren Quartiere von "PAOSOPARK" sind ruhig und autofrei geplant.

+ Illustration einer Terrasse einer Gartenwohnung von "PAOSOPARK".

Hochwertige Wohnausstattung

In den Wohnräumen von "PAOSOPARK" erwartet die Bewohner eine werthaltige Wohnausstattung. Die vielen bodentiefen Fensterelemente verleihen den Räumen ein angenehm helles Ambiente. Elegantes Eichenparkett und eine individuell regulierbare Fußbodenheizung schaffen hohen Wohnkomfort. Die modernen Bäder verfügen über bodengleiche Duschen, großformatige Fliesen und zum Teil Doppelwaschtische. Teilweise sind die Bäder "en Suite" geplant. Zudem sind bei einigen Wohnungen separate Duschbäder oder zusätzliche Gäste-WCs vorgesehen. Ein Aufzug bringt Sie vom Dachgeschoss direkt in die Tiefgarage zu Ihrem Tiefgaragenstellplatz. Für jeden Tiefgaragenstellplatz ist die Nutzung einer E-Mobilitätsladestation planerisch vorgesehen.

+ Illustration einer Dachterrasse.

Landschaftspark mit angrenzendem Naturschutzgebiet

Der grüne Landschaftspark Paosopark beginnt im Westen des Grundstücks und bietet auf rund 19.000 m² schöne Frei- und Grünflächen zum Spielen und zur Erholung. Im Südosten geht der Paosopark direkt in ein 190.000 m² großes Naturschutzgebiet über, welches Lebensraum für zahlreiche geschützte Tierarten ist und in etwa der Größe von 26 Fußballfeldern entspricht. Kleine Wege führen durch das Gebiet und ermöglichen herrliche Spaziergänge - ein besonderer Vorzug für Naturliebhaber.

+ Illustration des Planungsgebietes an der Paosostraße

Kurze Wege ins Grüne und in die Innenstadt

Zwischen Pasing und Gräfelfing gelegen profitieren Sie doppelt von gewachsenen Infrastrukturen mit Kitas, Kindergärten und Schulen, einer umfangreichen medizinische Versorgung, einer Vielzahl an Einkaufsmöglichkeiten und vielfältigen gastronomischen Angeboten. Sportoptionen, wie Tennisplätze, sind in nur wenigen Minuten mit dem Auto oder dem Rad erreichbar.

Im Münchner Westen erhalten Sie einen Freizeitwert, der kaum zu überbieten ist. Das romantische Würmtal, der Pasinger Stadtpark, der Forstenrieder Park, Schloss Nymphenburg und der Botanische Garten sind von hier aus minutenschnell zu erreichen. Mit der S8 benötigen Sie ins Zentrum Pasings mit den Pasing Arcaden und eigenem ICE-Anschluss nur 4 Minuten. Auch der Flughafen München und Herrsching mit dem idyllischen Ammersee sind mit der S8 direkt erreichbar. Mit der S6 gelangen Sie in nur rund 15 Minuten nach Starnberg und zum herrlichen Starnberger See. In die Münchner Innenstadt benötigen Sie dank der direkten S-Bahn-Anbindung nur rund 15 Minuten.

+ Illustration der Mehrfamilienhäuser von "PAOSOPARK".

Individuelle Beratungen finden im Info-Pavillon am Baugrundstück, Zufahrt über Voglerstraße, 81249 München-Pasing, statt:

Öffnungszeiten:

Mittwoch: 17.00 – 19.00 Uhr

Samstag bis Sonntag: 14.00 – 17.00 Uhr

Beratung und Verkauf:

Objekt-Telefon: 089 / 570 056 65

"PAOSOPARK" ist ein Projekt der Wohnbau Aubing GmbH.

Alle aktuellen Informationen zum Neubauprojekt "PAOSOPARK" finden Sie hier.