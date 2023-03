Neue Förderung für Bauherren soll nachhaltigen Wohnungsbau ankurbeln

Mit einem Förderprogramm will die Bundesregierung den stockenden Wohnungsbau in Deutschland ankurbeln und zugleich dabei helfen, die Klimaziele zu erfüllen. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Der Wohnungsbau in Deutschland schwächelt. Trotzdem soll die staatliche Neubauförderung sinken. Bei einem neuen Programm setzt die Politik auf zinsverbilligte Kredite – und Nachhaltigkeit. Mehr dazu lesen Sie hier:

Berlin - Mit einem Förderprogramm will die Bundesregierung den stockenden Wohnungsbau in Deutschland ankurbeln und zugleich dabei helfen, die Klimaziele zu erfüllen. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) kündigte an, dass es für Privatpersonen und Investoren beim Bau und Kauf besonders klimafreundlicher Häuser nur noch zinsverbilligte Kredite, aber keine Zuschüsse mehr geben werde. Man setze da an, wo momentan die größten Sorgen bestünden, nämlich bei der Frage der Zinsen, sagte Geywitz in Berlin mit Blick auf die stark gestiegenen Kreditzinsen.

Wie Bauherren die neue Förderung beantragen können, verrät fuldaerzeitung.de.

„Klimagerechtes Bauen ist heute keine Kann-Entscheidung mehr, sondern ein Muss. Wer heute baut wie früher, um Geld zu sparen, schadet dem Klima und seinem Geldbeutel durch horrende Nebenkosten“, erklärte Geywitz. „Wir wollen 2045 insgesamt den Gebäudebestand klimaneutral haben.“ Die neue KfW-geförderte Zinsverbilligung helfe beim Start der Finanzierung für ein Eigenheim oder Mehrfamilienhaus.