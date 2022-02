Nistkästen reinigen: Diese Tipps sollten Sie jetzt beherzigen

Von: Joana Lück

Nistkästen sollten im Februar oder März gereinigt werden. (Symbolbild) © F. Hecker/Imago

Als Brutplatz für Vögel sind Nistkästen unverzichtbar. Doch Sie sollten die Behausung unbedingt reinigen, damit sich die Tiere darin wohlfühlen und nicht krank werden.

Berlin – Nistkästen sind wichtige Helfer, die Vögeln, aber auch anderen Tieren das Überleben in den kalten Monaten ermöglichen. Damit Spatzen, Meisen oder Stare auch im Frühjahr wieder ein sauberes Zuhause vorfinden, sollten Sie den Nistkasten jetzt reinigen. 24garten.de weiß, was Sie dabei beachten sollten.

Nistkästen reinigen: Diese Tipps sollten Sie jetzt beherzigen

Laut dem „Naturschutzbund Deutschland“ („Nabu“) können Nistkästen auch erst zum Winterende gereinigt werden, bevor die Vögel brüten. Allerdings muss man aufpassen, bereits brütende Vögel nicht zu stören und wiederum noch schlafende Siebenschläfer aufzuwecken. Diese Tiere halten sich laut dem „Nabu“ oft in Vogel-Nistkästen auf. Er kommt dabei den Vögeln meist nicht in die Quere, da der graue Schläfer die Vogelbehausungen meist erst aufsucht, wenn die Vögel ausgeflogen sind, so der „Nabu“. Ab Ende Oktober weichen die pelzigen Tiere ohnehin auf wärmere Erdhöhlen aus. Folgende Dinge sollten Sie bei der Reinigung beachten:

Als Reinigungszeitpunkt eignen sich sowohl der Herbst als auch der frühe Frühling.

Die Nester in den Kästen locken jedoch Parasiten wie Flöhe, Milben und Zecken an.

Achten Sie schon beim Kauf des Nistkastens auf die Reinigung: Dächer oder Seiten, die sich entfernen lassen, erleichtern das Säubern.

Im Winter sollten Sie die Nistkästen in Frieden lassen, denn neben dem Siebenschläfer können sich auch Mäuse oder Insekten in den Behausungen aufhalten.

Wohnt ein Mauersegler in Ihrem Nistkasten, so dürfen Sie den Kasten nicht anrühren. Diese Art von Vögeln baut ihr Leben lang an den Nestern.

Die eigentliche Reinigung sollte erst erfolgen, nachdem man leicht auf den Kasten geklopft hat und keine unerwartete Überraschung eintritt. Dann fegt man den Nistkasten gründlich aus. Ein großer Pinsel, mit dem Sie auch in die Ecken kommen, eignet sich perfekt.

Haben Sie den Eindruck, dass der Nistkasten immer noch nicht sauber ist, können Sie auch etwas Wasser benutzen. Von chemischen Reinigungsmitteln sollten Sie unbedingt ablassen!

Nistkästen reinigen: Weitere Hilfe für Vögel

Neben einem Nistkasten gehören auch Vogelfutter und vogelfreundliche Pflanzen in Ihren Garten. So lassen sich nicht nur bedrohte Arten anfüttern, Sie können sich somit auch als Hobby-Ornithologe versuchen und die hübschen Federtiere beobachten, während sie sich am Buffet bedienen. *24garten.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.