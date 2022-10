Nuss-Nougat-Creme selber machen: Eine gute Alternative ohne Palmöl

Nuss-Nougat-Cremes aus dem Supermarkt sind Zuckerbomben und enthalten unerwünschtes Palmöl. Die selbst gemachte Variante kann sich dafür sehen lassen.

Abgesehen davon, dass Nuss-Nougat-Cremes sehr lecker sind, haben zumindest die Fertigprodukte meist einen schlechten Ruf. Zu Recht: Umweltschädigendes Palmöl, ein rekordverdächtiger Zuckergehalt und manchmal sogar Mineralölbestandteile machen sie zu einem zweifelhaften Genuss. Wer darauf keine Lust hat, kann sich mit wenig Aufwand und ganz ohne künstliche Aromen seinen Lieblingsaufstrich selber machen.

Wie das Bundeszentrum für Ernährung erklärt, besteht eine Nusscreme in erster Linie aus gerösteten und geschälten Nüssen oder Mandeln, die mit Öl und natürlichen Inhaltsstoffen wie Kakao oder Vanille gemahlenen werden. Oftmals ist in Fertigprodukten noch viel mehr drin, aber mehr muss nicht rein. Im Grunde auch kein Zucker: Während die Produkte meist zu rund 50 Prozent aus dem süßen Stoff bestehen, lässt sich diese Menge in der selbstgemachten Creme nach Belieben auf bis zu null reduzieren.