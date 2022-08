Diese Obstbäume brauchen im August einen Schnitt

Von: Franziska Kaindl

Im Sommer stehen wieder einige Gartenarbeiten an, darunter die Pflege der Obstbäume. Gerade im August brauchen viele von ihnen einen Schnitt.

Bei der Pflege von Obstbäumen spielen Winter- und Sommerschnitt eine große Rolle. Der Winterschnitt regt das Wachstum an, während der Sommerschnitt die Wuchskraft ausbremsen soll. Dies fördert einen reichen Blüten- und Fruchtansatz. Der Sommerschnitt erfolgt nur an Bäumen, die im Winter zwischen November und April einen Winterschnitt erhalten haben. Es handelt sich also um einen ergänzenden Schnitt. Er findet in der Regel im Juli und August eines Jahres statt.

Wann genau findet der Sommerschnitt von Obstbäumen statt?

Wer den Sommerschnitt zu früh vornimmt, läuft Gefahr, dass der Baum noch einmal austreibt. Die späten Triebe schaffen es aber nicht, noch einmal vor dem Winter zu reifen, was sie anfällig für Krankheiten machen. Aber woher erkennt man, ob ein Baum bereit für den Sommerschnitt ist? Das ist ganz einfach: Gegen Ende Juli ist bei den meisten Obstbäumen das Triebwachstum abgeschlossen. Erkennbar ist dies daran, dass die Neutriebe Endknopsen gebildet haben. Ab dann ist es möglich, den Sommerschnitt vorzunehmen. Sobald die Blattfärbung beginnt, ist das Ende des Zeitraums für den Sommerschnitt von Obstbäumen gekommen. Spätestens bis Mitte September sollte er abgeschlossen sein, damit die Wunden am Baum vor dem Winter noch heilen können.

Welche Obstbäume brauchen einen Sommerschnitt – und wie wird er gemacht?

Besonders pflegebedürftig sind im Sommer die Süß- und Sauerkirsche sowie Apfel- und Birnbäume. Süßkirschen erhalten nach Abschluss der Erziehungsphase jedes Jahr einen Sommerschnitt direkt nach der Ernte oder im Spätsommer, wie das Online-Portal Mein schöner Garten informiert. Dabei werden steil stehende Triebe, Konkurrenztriebe am Mitteltrieb sowie Zweige, die ins Kroneninnere wachsen, an der Basis gekürzt. Bei Sauerkirschen werden die abgeernteten Triebe direkt über der ersten seitlichen Verzweigung gekappt. Bei stark wachsenden Apfel- und Birnbäume sollten Sie ebenfalls im Sommer, sobald die Endknospen vorhanden sind, alle Langtriebe entfernen, die zu dicht stehen oder nach innen wachsen. Warum der Apfelwickler eine Bedrohung für Obstbäume darstellt, weiß 24garten.de*.

Darum ist ein Sommerschnitt an Obstbäumen vorteilhaft

Beim Sommerschnitt werden in der Regel nur einjährige, steil stehende oder nach innen wachsende Triebe entfernt, die beim nächsten Winterschnitt sowieso zwischen die Gartenschere gekommen wären. Durch das frühere Kürzen der Triebe erhalten die Früchte aber mehr Sonne, sodass diese schneller reifen und einen intensiveren Geschmack erlangen. Des Weiteren fördert der Sommerschnitt die neuen Fruchtäste und deren frischen Blütenknospen, da sie mit weniger Konkurrenz zu tun haben. Eine lichte Krone hilft im Herbst zudem dabei, dass Regen besser abtrocknet und es seltener zu Pilzerkrankungen kommt. Außerdem verheilen Schnittwunden aufgrund der Wärme im Sommer besser als im Winter. Aber Vorsicht: Es soll nur mäßig ausgelichtet werden, sodass der Baum den Blattverlust kompensieren kann.