Ostereier bemalen: Vier kreative Möglichkeiten zum Verzieren

Von: Sophie Waldner

Teilen

Ostern ist auch die Zeit, in der Ostereier bemalt und verziert werden. Wir haben vier künstlerische Ideen für Sie, mit denen Sie die Eier individuell gestalten können.

Es gehört zu Ostern einfach dazu: Ostereier als Deko-Element oder, um die Osternester zu bemalen und zu verzieren. Egal, ob Alt oder Jung, diese Tradition macht Spaß. Wie wäre es also mit ein paar Ideen, wie Sie die Eier dieses Jahr gestalten können?

Ostereier bemalen mit Polsterfolie

Vielleicht haben Sie noch etwas Polsterfolie auf Vorrat, die Sie zum Bemalen der Ostereier entbehren können. Tragen Sie die Farbe auf die Folie auf und rollen Sie die Oberfläche der Eier vorsichtig darüber. Bei diesem Trick entstehen ganz einfach viele Punkte auf dem Ei. Versuchen Sie doch verschiedene Farbkombinationen aus, um das Osterei noch individueller zu gestalten. Für manch einen ist es im Nachhinein auch ein großer Spaß, die Polsterfolie kaputtzudrücken.

Lesen Sie auch: Achtung, gefährlich – dieses Geschirr darf nicht in die Mikrowelle.

Ostereier bemalen mit der Serviettentechnik

Diese Variante ist vor allem für Ostereier gedacht, die als Dekoration dienen sollen. In diesem Fall müssen, aufgrund des zu verwendenden Klebers, die Eier ausgeblasen werden. Dazu wird vorsichtig an beiden Enden des rohen Eies ein Loch gebohrt. Am besten verwenden Sie dazu eine spitze Nadel. Im nächsten Schritt halten Sie das Ei über einer Schüssel und pusten das Innere behutsam aus. Bevor Sie mit der Serviettentechnik beginnen, sollte Sie das Ei zusätzlich ordentlich mit Wasser ausspülen. Für diese Variante der Verzierung können Sie alle möglichen Servietten und Muster auswählen, die Ihnen zusagen. Schneiden Sie diese aus und halten Sie sie an die Stelle, an der Sie das Motiv platzieren wollen. Anschließend streichen Sie mit Bastelkleber darüber, sodass das Serviettenmotiv haften bleibt. Wenn Sie mögen, können Sie auch mehrere Motive auf ein Osterei kleben. Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Sie möchten keine Haushaltstipps verpassen? Hier können Sie unseren Wohn-Ratgeber abonnieren.

Ostereier bemalen in Steinoptik

Wenn Sie doch mal genug von bunten Ostereiern haben und sich mal für eine andere Farb-Variante aussprechen wollen, könnte diese ideal passen. Da hier mit Steinspray (werblicher Link) gearbeitet wird, sollten Sie diese Verzierung nur an ausgeblasenen Eiern anwenden. Um den minimalistischen Look zu erzeugen, brauchen Sie die Eier nur mit dem Steinspray einzusprühen und trocknen zu lassen, bevor Sie die Wohnung damit dekorieren.

Lesen Sie auch: Fenster putzen: Wann ist die richtige Zeit dafür?

Ostereier mit Klebeband verzieren

Diese Variante spart Ihnen viel Zeit und bringt trotzdem Pepp in die Ostereier-Dekoration. Nutzen Sie dafür einfarbig gefärbte Ostereier, ob gekauft oder selbst gefärbt ist Ihnen überlassen. Alles was Sie noch brauchen ist Klebeband in allen Farben und Mustern, die Ihnen zusagen. Auch hier sind der Kreativität wieder keine Grenzen gesetzt. Schneiden Sie sich das Klebeband so zurecht, wie es Ihnen gefällt. Egal ob im Zickzack, in Schlangenlinien oder einfach gerade. Schneiden Sie das Band zudem auf die benötige Länge. Sobald das erledigt ist, können Sie es auch schon auf das Osterei kleben und so verschiedene Motive kreieren. (swa)

Auch interessant: Osternester verstecken – sechs originelle Ideen für den Garten.

Eier für Ostern natürlich färben Fotostrecke ansehen

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links.