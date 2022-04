Osterfeuer: Benutztes Holz bietet Lebensraum für Vögel und Insekten

Von: Jasmin Pospiech

Bei einem Osterfeuer kommen viele zusammen und feiern. Zum Leidwesen der Natur. (Symbolbild) © Willi Rolfes/Imago

An den Feiertagen wird es vielerorts wieder einige Osterfeuer geben. Diese werden als großes Spektakel entzündet. Sehr zum Leidwesen vieler Tiere.

Berlin – Endlich wieder Osterfeuer: In vielen Regionen lodert es nach zwei Jahren Corona-Pause an den Feiertagen auf Feldern, in Gärten oder öffentlichen Plätzen und zieht eine Schar Schaulustiger an. Diese versammeln sich mit Freunden und Familie um das Spektakel und sehen dabei zu, wie der brennende Holzhaufen allmählich immer kleiner wird.

Was für die einen ein großer Spaß ist, stellt für die Natur allerdings ein großes Problem dar, weiß 24garten.de*.

Doch ein Osterfeuer, wofür Totholz und morsches Gehölz aus dem Wald und Garten gesammelt und dann zu einem großen Haufen geschichtet wird, beraubt einiger Tiere wichtigen Lebensraum. Allen voran Hirschkäfern, die sich in altem Holz einnisten, um dort Eier zu legen. Die Larven ernähren sich dann von dem morschen, feuchten Holz, was für Gartenfreunde nützlich ist, wenn es zudem von Pilzen befallen ist.