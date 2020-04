Paar beobachtet Nachbar, der Lockdown entflieht - in irritierender Art und Weise

Menschen reagieren auf die durch das Coronavirus verhängte Ausgangsbeschränkungen sehr unterschiedlich. Ein Paar beobachtete dabei Kurioses.

Weltweit herrschen derzeit Ausgangsbeschränkungen und -sperren, um die Auswirkungen des Coronavirus* so gering wie nur möglich zu halten.

Viele Menschen fühlen sich mit dieser Situation nicht gerade wohl.

Ein Paar beobachtete, wie manch einer reagieren kann, wenn er eigentlich nicht das Haus verlassen darf.

Mann will unerkannt das Haus verlassen - und wendet lachhaften Trick an

Nicholas Murray und Madeline Mai-Davies aus Brisbane in Großbritannien beobachteten aus ihrem Fenster eine äußerst skurrile Szene: In einem der Nachbargärten sahen sie, wie sich ein Busch in einem Vorgarten hin und her bewegte. Doch nicht nur das - mit einem Mal schien der Busch Füße zu kriegen und selbstständig loszulaufen.

Das Paar traute seinen Augen wohl kaum, bis sie realisierten, was wirklich dahintersteckte: Ein Mann hatte sich in dem unechten Strauch eingehüllt, um so unbemerkt das Haus zu verlassen. Schleichend bewegt sich der Mann in seinem Blättergewand fort, es scheint, als wolle er unentdeckt bleiben.

Das funktioniert jedoch nicht sehr gut. Immer wieder geht er in die Hocke, duckt sich weg, versteckt sich. "Er gibt sein Bestes, während des Lockdowns nicht erkannt zu werden", werden die Worte in dem Video eingeblendet. Später kehrt der verhüllte Mann mit einer Sainsbury's-Tragetasche zurück, was darauf hindeutet, dass er sich für einige Einkäufe davongeschlichen hat.

Das Video wurde zahlreiche Male geteilt und von amüsierten Usern kommentiert. Murray erklärte gegenüber dem Portal The Sun: "Rückblickend habe ich nicht erwartet, dass das Video so viral gehen und 16,5 Millionen Aufrufe erhalten würde. In dieser schwierigen Zeit wollen wir Lächeln, Lachen und Hoffnung bringen." Mai-Davies ergänzte: "Ich war überwältigt von der Unterstützung, die sich daraus ergab."

