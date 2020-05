Dieser Blitz-Trick macht Ihre Pfanne im Nu sauber

Verkrustungen in der Pfanne sind leider keine Seltenheit. Mit ein paar kleinen Tricks ist die Reinigung für Sie allerdings kein Problem. Testen Sie es aus.

Unschöne Verkrustungen in der Pfanne mag wirklich keiner. Schließlich bereiten Sie darin Ihre Mahlzeiten zu und die sollen möglichst nicht mit Verschmutzungen in Berührung kommen. Manchmal brennen sich Lebensmittel aber so stark in die Pfanne ein, dass sie nur noch schwer zu entfernen sind. Schrubben mit Schwamm oder Lappen bringt dann oft auch nichts mehr - obendrein riskieren Sie bei starken Rubbeln Kratzer in der Beschichtung. Mit einigen Tricks werden Sie den Ablagerungen aber ohne Probleme Herr.

Blitz-Trick für Verkrustungen in der Pfanne: So werden Sie sie los

Richtig hartnäckige Ablagerungen werden Sie am ehesten los, wenn Sie die Pfanne noch einmal mit Wasser und eventuell einer Spezialzutat erhitzen. Am besten sollte die Pfanne dabei noch warm sein. Dann füllen Sie die verschmutzte Pfanne mit Wasser und schalten Sie die Herdplatte an. Das Wasser lassen Sie eine Weile köcheln, dann stellen Sie den Herd wieder ab. Nun nehmen Sie sich einen Pfannenwender und schaben damit vorsichtig die Verkrustungen ab.

Sollte das nicht ausreichen, können Sie schrittweise verschiedene Hausmittel hinzufügen. Erhitzen Sie die Pfanne zum Beispiel mit Wasser und einem Schuss Essigessenz* und versuchen Sie dann erneut, den Schmutz heraus zu schrubben. Wenn das immer noch nicht ausreicht, mischen Sie das Wasser mit Backpulver* und geben es in die Pfanne. Nun sollten die übrigen Rückstände leicht zu lösen sein. Statt Backpulver oder Essig lässt sich aber genauso gut Speisesalz oder ein Schuss Spülmittel ins Wasser geben, um die Reinigungswirkung zu verstärken. Testen Sie einfach aus, was bei Ihrer Pfanne am besten funktioniert. Und geben Sie stets acht, die Beschichtungen nicht zu zerstören.

