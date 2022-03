Pflanzen vorziehen: Fünf Tipps für eine reiche Ernte

Bei der Voranzucht gibt es einiges zu beachten. (Symbolbild) © Katharina Mikhrin/Imago

Die Voranzucht ist der beste Weg, viele Pflanzen für nur wenig Geld zu bekommen. Denn im Freiland ist es für viele Samen noch zu kalt.

München – Ob Kräuter, Gemüse oder Blumen: Für die meisten Pflanzen ist es Mitte März noch zu kalt draußen. Doch Sie müssen in der Zeit nicht Däumchen drehen, denn eine Voranzucht auf der Fensterbank oder im Gewächshaus ist eine gute Methode, um das Wachstum der Pflanzen zu garantieren. Außerdem können Sie sich so an selteneren Sorten versuchen, die man sonst garantiert nicht auf dem Markt oder im Gartencenter kaufen könnte.

24garten.de weiß, was Sie bei der Voranzucht beachten müssen*.

Für viele Gemüsesorten wie Tomate, Mais, Radieschen, Bohnen, Erbsen und Möhren ist es noch zu kalt draußen. Erst nach den Eisheiligen, also Mitte Mai, sollten sie ins Freiland gepflanzt werden. Doch auch wenn Frost und Eis bei der Voranzucht der Saat nicht schaden kann, so gibt es einige Fehler, die Sie machen können. Beachten Sie stattdessen folgende Tipps. *24garten.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.