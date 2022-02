Pflanzzeit der Funkie: Wann Sie das winterharte Gewächs anbauen sollen

Funkien gehören zu den Spargelgewächsen. (Symbolbild) © H.-R. Mueller/Imago

Kaum eine andere Pflanze liebt den Schatten so wie die Funkie. Pflanzt man sie zum richtigen Zeitpunkt, bedankt sie sich mit großen Blättern und einer schönen Blüte.

München – Mit ihren auffälligen, herzförmigen Blättern zählen Funkien (Hosta) zu den schönsten Blattschmuckstauden überhaupt. , Auch wenn sie vorwiegend in schattigen Gärten angebaut werden, so machen sie auch als Kübelkultur im Zimmer eine gute Figur. Doch damit das Gewächs aus der Familie der Spargelgewächse mit ihren ausladenden Blättern und einer Blüte begeistern kann, sollten Sie die Pflanzzeit beachten.

24garten.de zeigt, wann Sie die Funkie am besten aussäen oder einpflanzen*.

Aber nicht alle Funkien vertragen keine Sonne: Grünlaubige Sorten haben festeres Blattwerk als gelb- oder weißblättrigen Sorten mit wenig Chlorophyll und können so auch an ein sonnigeres Plätzchen gestellt werden. Zudem ist die Staude auch im Winter ein Hingucker, denn sie ist winterfest und sorgt so für ein paar Farbtupfer.