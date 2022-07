Grillrost reinigen ohne Schrubben: Ein Gemüse löst Eingebranntes im Nu

Von: Andrea Stettner

Teilen

Steaks, Würstchen oder Grillkäse hinterlassen auf dem Grillrost hartnäckige Spuren, die nur schwer zu reinigen sind. Ein Putztrick mit Gemüse verspricht Abhilfe.

Grillen könnte so viel Spaß machen, wenn nur das Reinigen hinterher nicht wäre. Verkohlte Reste von Fleisch & Co. lassen sich oft nur mit viel Schrubben und einer speziellen Grillbürste vom Grillrost lösen. Auch Eingebranntes im Backofen treibt viele regelmäßig zur Weißglut. Geht das nicht einfacher? Doch – mit einem Lebensmittel, das wohl jeder in seiner Küche hat.

Auf dem Grillrost hinterlassen Steaks, Bratwurst & Co. oft Reste, die nur schwer zu reinigen sind. © Arnulf Hettrich/Imago

Grillrost mit Zwiebel reinigen – mit einem einfachen Putztrick

Zwiebeln sollen bei der Reinigung des Grillrosts wahre Wunder vollbringen können. Einfach aufschneiden, abreiben, fertig! Aber nur unter einer Bedingung, sonst war die ganze Prozedur umsonst. So geht‘s:

Halbieren Sie eine Zwiebel.

Reiben Sie mit einer Zwiebelhälfte über den schmutzigen Grillrost.

Wichtig: Der Grillrost muss noch heiß sein .

. Durch kräftiges Reiben lösen sich die schwarzen Verkrustungen ganz einfach.

Gleichzeitig wirkt der Saft der Zwiebel desinfizierend.

Diese Stellen vergessen Sie beim Putzen andauernd Fotostrecke ansehen

Damit Sie sich bei der Prozedur nicht verbrennen, sollten Sie unbedingt Grillhandschuhe tragen oder die Zwiebel auf eine lange Grillgabel stecken. Danach ist der Grillrost für seinen nächsten Einsatz bereit. Verstoßen Sie dabei aber nicht gegen die gängigen Regeln zum Grillen auf Balkon oder Terrasse – sonst kann es teuer für Sie werden. Der Zwiebel-Geschmack passt ohnehin hervorragend zu Fleisch, Würstchen und Co. Und Sie können gänzlich auf scharfe Reinigungsmittel verzichten. Sie mögen keine Zwiebeln? Auch andere Hausmittel reinigen den Grillrost ganz natürlich – etwa Backpulver, Natron oder Cola!

Nicht nur beim Grillen macht uns Eingebranntes zu schaffen – auch auf dem Herd halten sich die Flecken oft hartnäckig. Ein Spülmaschinentab soll bei der Reinigung von Ceranfeldern helfen. (as)