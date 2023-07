Wie Sie Rasen richtig bewässern, wenn er unter Hitze gelitten hat

Braune Stellen

Von Anne Hund schließen

Hat der Rasen braune Stellen bekommen, ist das noch kein Grund zur Besorgnis. Experten erklären, worauf man beim Gießen jetzt besonders achten sollte.

Die Hitze in Verbindung mit längeren Trockenphasen hat sich in vielen Gärten bemerkbar gemacht. So kommt es leider regelmäßig vor, dass der Rasen in der Folge braune Stellen aufweist. Doch das ist noch kein Grund zur Beunruhigung. Denn wenn es regnet, erholen sich die Pflanzen meistens wieder. „Oft sind die Trockenschäden nur oberflächlich. Solange die Graswurzeln noch intakt sind, wird sogar ein auf den ersten Blick verbrannter Rasen bei kühleren Temperaturen nach mehreren Regentagen wieder grün“, erklärt etwa die DIY Academy in Köln auf ihrer Website. Bei lehmigen Böden sei das allerdings eher zu erwarten als bei reinen Sandböden.

+ Viele Rasenflächen haben unter der Hitze gelitten. Bei Trockenheit sollte man die Fläche ein- bis zweimal pro Woche gründlich morgens beregnen, raten Experten. (Archivbild) © Martin Gerten/dpa

Rasen erholt sich meist bei Regen – wie sollte man nachwässern?

In der Regel reiche das durch Regen verfügbare Wasser aus, erläutert auch Regina Fischer vom Industrieverband Agrar (IVA) laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Wer die braunen Stellen vermeiden und den Rasen daher bewässern will, muss zudem nicht täglich gießen, wie es in dem Bericht heißt. Es reiche der Gartenexpertin zufolge aus, den Rasen zweimal wöchentlich morgens für jeweils 30 Minuten mit einem Sprenger zu wässern.

So ähnlich lautet auch der Tipp der Deutschen Rasengesellschaft. Sie rät dpa zufolge, bei Trockenheit die Fläche ein- bis zweimal pro Woche gründlich morgens zu beregnen. Nur Gräser unter Bäumen bräuchten häufiger Wasser, wie es in dem Bericht heißt. Bei Sommerhitze sollten Sie den Rasen übrigens auch nicht zu kurz mähen.

Den Rasen nicht zu oft, aber dafür intensiver gießen

Wichtig ist, dass das Wasser den Rasen durchdringen kann. „Lieber seltener, dafür ausgiebiger gießen, bis der Boden ganz mit Wasser durchdrungen ist“, rät die DIY Academy. „Denn so hält der Rasen Hitzeperioden stand, selbst wenn er nicht täglich gegossen werden kann.“ Mobile oder fest installierte „Regner“ seien zur Bewässerung besonders bequem, da sie nach einmaliger Programmierung automatisch den Garten bewässerten.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter. Hier anmelden!

Kleine Löcher in den Boden stechen – auch Vertikutieren hilft

Nach langen Trockenperioden lohnt es sich zudem, den Boden vor dem Bewässern ein wenig zu bearbeiten, damit der braun gewordene Rasen sich erholen kann: „Mit einer Grabegabel, einer Mischung aus Mistgabel und Spaten, sticht man dann einfach einige Löcher in den Boden. Dadurch können Wasser und Sauerstoff die Wurzeln viel besser erreichen“, heißt es zu den Tipps in einem Beitrag auf ZDF.de. Auch Vertikutieren helfe, damit die Wurzeln mehr Sauerstoff bekommen. „Das sollte aber erst zwischen Mitte und Ende August gemacht werden, wenn der Rasen in voller Pracht steht und den Eingriff gut verkraften kann.“

Gartenarbeit im Sommer: Zehn Aufgaben, die Sie jetzt erledigen müssen Gartenarbeit im Sommer: Zehn Aufgaben, die Sie jetzt erledigen müssen

In manchen Fällen hilft es dagegen nur noch, wenn Sie einen neuen Rasen säen.

Rubriklistenbild: © Martin Gerten/dpa