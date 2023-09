Wurzeln und Äste von nebenan: Was können Sie tun, wenn die Pflanzen des Nachbarn in Ihren Garten wuchern?

Bäume und Sträucher halten sich bekanntlich nicht an Grundstücksgrenzen. Wenn Pflanzen vom Nachbarn in den eigenen Garten wachsen, gibt es jedoch klare Regelungen.

Wer hat sich nicht schon mindestens einmal über seine Nachbarn geärgert? Zu laute Musik, ausschweifende Partys oder andauernder Dreck im Hausflur — Gründe, um sich mit den Bewohnern von nebenan zu streiten gibt es viele. Ziemlich häufig finden sich die Auslöser der Auseinandersetzungen übrigens auch im Garten. Denn wuchernde Bäume oder nicht geschnittene Hecken können schnell zum Ärgernis werden, wenn die Nachbarn sich nicht zeitnah darum kümmern.

Ist der Streit um die über den Zaun ragenden Äste erstmal eskaliert, kann es schnell zu Übersprungshandlungen kommen. Doch habe ich eigentlich das Recht, den Baum meines Nachbarn zurückzuschneiden, wenn er über die Grundstücksgrenze wächst? Tatsächlich hat sich die Gesetzgebung bereits ausführlich mit dieser Fragestellung befasst und klare Regelungen entwickelt, damit nervige Nachbarschaftsstreits schnell ihr Ende finden können. Falls Sie sich ebenfalls über die wuchernden Pflanzen aus dem angrenzenden Garten ärgern, haben wir hier alle wichtigen Infos rund um Ihre möglichen rechtlichen Schritte in einer solchen Situation für Sie zusammengestellt.

Dürfen die Nachbarpflanzen überhaupt im eigenen Garten wuchern?

Im Garten kommt es des Öfteren zu Nachbarschaftsstreits (Symbolbild) © IMAGO

Wenn Sie Eigentümer eines Grundstückes sind, dann dürfen Ihre Nachbarn selbstverständlich nicht einfach sorglos auch Ihren Garten begrünen. Denn das Stück Land gehört ausschließlich Ihnen, keine Frage. Doch gerade wenn es sich bei den überwuchernden Pflanzen um Bäume handelt, kommt teilweise auch der Naturschutz zum Tragen. Beispielsweise dürfen Bäume in einigen deutschen Bundesländern selbst im eigenen Garten nicht einfach ohne Genehmigung gefällt werden.

Dennoch haben Sie in den meisten Fällen das Recht darauf, Zweige und Wurzeln von Pflanzen aus dem Nachbargarten zu stutzen, wenn diese über Ihre Grundstücksgrenze hinaus wachsen. Im § 910 BGB heißt es dazu: „Der Eigentümer eines Grundstücks kann Wurzeln eines Baumes oder eines Strauches, die von einem Nachbargrundstück eingedrungen sind, abschneiden und behalten. Das Gleiche gilt von herüberragenden Zweigen, wenn der Eigentümer dem Besitzer des Nachbargrundstücks eine angemessene Frist zur Beseitigung bestimmt hat und die Beseitigung nicht innerhalb der Frist erfolgt.“

Ab welchem Zeitpunkt dürfen Sie die Nachbarpflanzen zurückschneiden?

Wichtig ist demnach in jedem Fall, dass Sie Ihre Nachbarn zunächst über den störenden Überwuchs informieren und ihnen die Chance geben, die Pflanzen zurückzuschneiden, bevor Sie selbst Hand anlegen. In einigen Fällen dürfen Sie jedoch auch bei Nichteinhaltung der gesetzten Frist nicht einfach zur Gartenschere greifen. Denn im § 910 BGB steht weiter zu lesen: „Dem Eigentümer steht dieses Recht nicht zu, wenn die Wurzeln oder die Zweige die Benutzung des Grundstücks nicht beeinträchtigen.“ Ist das Wurzelwerk also beispielsweise gar nicht sichtbar und nur durch Gartenarbeiten aufgefallen, oder die Äste ragen zwar einige Zentimeter über den Zaun, hinterlassen dabei aber keinen ungewollten Schatten oder herabfallende Früchte, dann dürfen die Pflanzenteile nicht einfach problemlos beseitigt werden.

Anders verhält es sich, wenn die Wurzeln bereits gut an der Erdoberfläche zu erkennen sind, oder wenn die herüberwachsenden Zweige Sie in der alltäglichen Nutzung Ihres Gartens auf die eine oder andere Weise stören. Trotzdem ist es in jedem Fall ratsam, die Meinung eines Experten zurate zu ziehen, bevor Sie sich vorschnell an die Beseitigung der Pflanzen machen.

Wer übernimmt die Kosten, wenn der Nachbargarten zurückgeschnitten werden muss?

Auf dem Ratgeberportal myHOMEBOOK wurde vor kurzem ein ähnlicher Fall von einem Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht sowie für Verwaltungsrecht analysiert. Dieser erklärte, dass aus dem Nachbargarten wuchernde Pflanzen sogar durchaus zurückgeschnitten werden dürfen, wenn die Gefahr besteht, dass sie dabei absterben. Allerdings müssen dafür unbedingt die beschriebene Beeinträchtigung der Grundstücksnutzung sowie die Nichteinhaltung der vorgegebenen Frist durch den entsprechenden Nachbarn vorliegen. Ist das der Fall, können Sie theoretisch drauflos schneiden.

Um eine Kostenerstattung bei Ihrem Nachbarn erwirken zu können, ist es ratsam, ein Unternehmen zu beauftragen statt die notwendigen Gartenarbeiten in Eigenregie durchzuführen. So kann am Ende kein Streit über die entstandene Summe zustande kommen.

Vorsicht ist laut dem Rechtsanwalt jedoch bei möglichen Folgeschäden geboten. Wenn beispielsweise eigene Pflanzungen bei den Arbeiten zerstört werden oder im Nachhinein Erde aufgefüllt und Rasen gesät werden muss, dann könne man diese Investitionen nicht so einfach vom Nachbarn bezahlen lassen. Bevor Sie also zur Axt greifen, sollten Sie sich gut überlegen, was die Beseitigung der wuchernden Wurzeln und Äste Sie am Ende kosten könnte — sowohl finanziell als auch im Hinblick auf gute Nachbarschaft.